Інтерфакс-Україна
Події
12:44 14.06.2025

Через ворожі обстріли Донеччини є загиблий, двоє людей зазнали поранень - поліція

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В Донецькій області є загиблий, двоє людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів, повідомляє у суботу Нацполіція у телеграм-каналі.

Під вогнем перебували 15 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Миколаївка, Мирноград, Покровськ, Слов’янськ, селище Старорайське, села Віролюбівка, Довга Балка, Іванопілля, Олександро-Калинове, Святогорівка, Софіївка, Яблунівка.

Пошкоджено 48 цивільних об’єктів, з них 40 житлових будинків.

По Яблунівці Іллінівської ТГ росіяни вдарили дроном – вбили цивільну особу, пошкодили 5 приватних будинків.

Двоє поранених – у Покровську, пошкоджено приватну оселю.

Встановлено інформацію про загибель цивільної людини в Новодмитрівці Костянтинівської ТГ внаслідок бомбового удару 12 червня.

Теги: #донецька_область #обстріли

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