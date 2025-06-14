Уражено об’єкти ВПК ворога з виробництва вибухових речовин - Генштаб

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У ніч на 14 червня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливих об’єктах воєнно-промислового комплексу російського агресора задля зниження спроможностей противника з виготовлення вибухових речовин та боєприпасів, повідомляє Генштаб.

"Зокрема, уражено потужності АТ "ННК", у Самарській області рф. Це провідне підприємство із виробництва компонентів вибухових речовин, об’єкт ВПК росії. Зафіксовано вибухи та пожежу у районі промислової зони", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Також здійснено вогневе ураження комбінату Невинномиськ у Ставропольському краї РФ - одного із ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива. Підприємство задіяне у забезпеченні збройної агресії РФ проти України. Відомо про серію вибухів і роботу протиповітряної оборони противника безпосередньо у районі цілі, зафіксовано займання у промисловій зоні.

Результати ураження уточнюються.