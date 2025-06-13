Інтерфакс-Україна
Події
22:48 13.06.2025

Зеленський про ДТП у Франції: Молимося за життя та одужання поранених дітей

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував трагічну ДТП у Франції, в якій загинули й постраждали українські громадяни, серед них – діти, що поверталися з навчального обміну.

"Ми всі молимося за збереження життів та якнайшвидше одужання поранених дітей", – написав глава держави у своєму телеграм-каналі в пʼятницю.

Унаслідок аварії загинули четверо дорослих, троє з них – громадяни України. Двоє людей перебувають у важкому стані. Діти дістали середні та легкі поранення.

"МЗС України негайно направило до місця події команду наших дипломатів і консулів на чолі з Послом України у Франції. Вони надають сприяння нашим громадянам і підтримують зв’язок із родинами постраждалих, а також із представниками французьких органів влади та служб на місці події", - пише Зеленський.

До рятувальної операції було залучено понад 50 аварійних бригад. Французька влада продовжує надавати всебічну підтримку, зокрема допомогу координують офіс Президента Франції Емманюеля Макрона, антикризовий центр МЗС Франції та місцеві органи влади.

Як повідомлялося, у французькому департаменті Сарт, поблизу міста Ле Ман, в результаті автокатастрофи за участі пасажирського автобуса, що перевозив громадян України, загинули 4 особи, щонайменше 30 людей отримали травми, зазначалось у Міністерстві закордонних справ України.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14666

Теги: #реакція #дтп #франція #українці

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