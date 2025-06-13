У Франції сталася ДТП за участі автобуса з українцями, є постраждалі, посол України вирушив на місце події

У французькому департаменті Сарт, поблизу міста Ле Ман, у п'ятницю сталася автокатастрофа за участі пасажирського автобуса з українцями, на місце події терміново вирушили посол України у Франції Вадим Омельченко та співробітники посольства.

"Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило, що близько 13:00 у французькому департаменті Сарт, поблизу міста Ле Ман, сталася автокатастрофа за участі пасажирського автобуса, у якому перебували громадяни України - дорослі та діти. За попередньою інформацією, на жаль, серед пасажирів є постраждалі", - йдеться у повідомленні посольства у Facebook.

Дипустанова зазначила, що перебуває на постійному зв’язку з префектурою та місцевими службами для оперативного надання допомоги постраждалим та з’ясування обставин.

За офіційними даними префектури Сарт, у п'ятницю, 13 червня, внаслідок аварії автобуса, в якому перебували українські громадяни, на автомагістралі A81 у Сарті загинули четверо людей, а одинадцять отримали серйозні травми. У попередньому звіті префектури також повідомляється про 34 легких травми. Зазначається, що автобус, що їхав з Ле-Мана, перевозив дорослих та підлітків української національності.