Інтерфакс-Україна
Події
15:36 13.06.2025

McDonald's відкрив новий заклад у Львові

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McDonald's відкрив новий заклад у Львові

ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.", що розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald's, відкрило новий заклад у Львові, який став десятим у місті та 128-м в Україні загалом, повідомила пресслужба компанії.

Згідно з повідомленням, новий ресторан розташований у Залізничному районі Львова поряд із ТЦ "Сріблястий" неподалік аеропорту. Площа закладу становить близько 500 кв. м, зала розрахована на 122 гостей, тераса - на 120.

Відкриття ресторану створило 60 робочих місць, зазначила компанія.

Перший заклад мережі McDonald’s в Україні відкрито 24 травня 1997 року в Києві. Наразі 113 ресторанів працюють в Україні, ще 15 ресторанів зачинено через вимоги безпеки.

Теги: #львів #mcdonalds

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