Інтерфакс-Україна
Події
15:26 13.06.2025

Викрито корупційну оборудку в Мінрегіоні за участю топпосадовців держави - НАБУ

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Викрито корупційну оборудку в Мінрегіоні за участю топпосадовців держави - НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили корупційну оборудку у Мінрегіоні за участю топпосадовців держави, повідомляє НАБУ.

"Про підозру у зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі повідомили: колишньому державному секретарю міністерства, чинному члену правління НАК "Нафтогаз України"; ексраднику міністра; колишній директорці держпідприємства; забудовнику (організатор схеми); службовій особі будівельної компанії", йдеться в повідомленні НАБУ в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією НАБУ, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу.

"Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори", - зазначається в повідомленні.

В НАБУ наголошують, що за цими договорами забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки.

"Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП", - наголошують в НАБУ.

Згідно з повідомленням, за успішну реалізацію оборудки забудовник "винагородив" топпосадовців міністерства та визначених ними осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах.

"З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Загальний розмір наданої неправомірної вигоди склав 16,8 млн грн", - уточнюють у відомстві.

За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир також накладено арешт.

Теги: #набу #мінрегіон #посадовці #корупція

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