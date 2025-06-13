Єврокомісія підтверджує виплату Україні EURO1 млрд п’ятого траншу макрофіну для України в рамках ERA

Європейська Комісія підтверджує виплату Україні п'ятого траншу надзвичайної позики макрофінансової допомоги (MFA) на суму 1 млрд євро в рамках ERA, позики будуть погашені за рахунок заморожених державних активів Росії.

"Це ще більше зміцнює роль ЄС як найбільшого донора України з початку російської агресивної війни, а загальна підтримка наближається до 150 млрд євро", - повідомляє у п’ятницю Європейська комісія.

В ЄК уточнили, що загалом MFA становить 18,1 млрд євро та являє собою внесок ЄС в ініціативу G7 щодо надзвичайних позик для прискорення зростання доходів (ERA), яка в сукупності має на меті надати Україні фінансову підтримку на суму приблизно 45 млрд євро. "Ці позики мають бути погашені за рахунок коштів від іммобілізованих державних активів Росії, що знаходяться в ЄС. З цим останнім платежем загальний обсяг позик Комісії Україні в рамках цієї MFA досягає 7 млрд євро з початку 2025 року", - зазначили в ЄК.

В пресрелізі також нагадали, що, "як було домовлено європейськими лідерами на Спеціальній Європейській Раді на початку березня та підтверджено президенткою Урсулою фон дер Ляєн, Комісія готова за необхідності виділити внесок ЄС в ініціативу щодо позик ERA". "Вона підтримує тісний контакт з українською владою щодо наступних виплат. Якщо Україна подасть запит, Комісія готова швидко відреагувати. Це дозволить ЄС підтримати будь-яке суттєве збільшення військових витрат у найближчі тижні та місяці, допомагаючи забезпечити Україні сильну позицію перед будь-якими потенційними мирними переговорами", - наголошується в пресрелізі.