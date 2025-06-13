Інтерфакс-Україна
Події
13:18 13.06.2025

Зеленський призначив А.Гетьманчук главою Місії України при НАТО замість Галібаренко

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Зеленський призначив А.Гетьманчук главою Місії України при НАТО замість Галібаренко
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13559

Президент України Володимир Зеленський звільнив Наталію Галібаренко з посади глави Місії України при НАТО, і призначив на цю посаду Альону Гетьманчук.

Відповідні укази №407/2025 і №408/2025 опубліковані на сайті президента.

Наталія Галібаренко на дипломатичній службі з 2000 року. У 2014-2015 рр. - перший заступник міністра закордонних справ України.

У 2015 – 2020 рр. - надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії, постійний представник України при Міжнародній морській організації.

Була призначена главою Місії України при НАТО указом президента України від З0 липня 2021 р. № 334/2021.

Альона Гетьманчук - засновниця та директорка Центру "Нова Європа", позаштатна старша аналітикиня Євразійського Центру Atlantic Council (США). З 2016 року - член Консультаційного комітету президентів України і Польщі.

Теги: #призначення #альона_гетьманчук #зеленський

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