Інтерфакс-Україна
Події
13:10 13.06.2025

ЦАХАЛ про удари по Ірану: в ході ударів були знищені десятки радарів і пускових установок ракет класу "земля-повітря"

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Пресслужба ЦАХАЛ підтвердила нанесення масштабного удару по іранській ППО.

"Протягом останніх годин винищувачі ВПС Ізраїлю, керуючись точними розвідувальними даними Розвідувального управління, завершили масштабний удар по системі протиповітряної оборони іранського режиму на заході Ірану. В ході ударів були знищені десятки радарів і пускових установок ракет класу "земля-повітря", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, ЦАХАЛ заявив про нанесення удару по найбільшому об'єкту зі збагачення урану в Ірані в районі Натанза

"Сьогодні вночі винищувачі ВПС Ізраїлю, керуючись точними розвідувальними даними Розвідувального управління, завдали удару по об'єкту зі збагачення урану іранського режиму в районі Натанза. Це найбільший об'єкт зі збагачення урану в Ірані, який роками працював над створенням ядерної зброї і містить інфраструктуру, необхідну для збагачення урану до військового рівня", - вказується у повідомленні.

За даними ЦАХАЛ, в результаті ударів було пошкоджено підземну частину об'єкту. Ця зона містить багатоповерховий зал збагачення з центрифугами, електрощитові та додаткову допоміжну інфраструктуру. Крім того, під удар потрапила критична інфраструктура, що забезпечує безперервну роботу об'єкту і постійні зусилля іранського режиму, спрямовані на отримання ядерної зброї.

Теги: #цахал #війна #іран_ізраїль

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