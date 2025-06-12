Дві людини загинуло, шестеро зазнало поранень через ворожі обстріли на Донеччині минулої доби

Фото: Нацполіція

Внаслідок масових обстрілів на Донеччині загинули дві людини, шестеро зазнали поранень минулої доби, пошкоджено 32 цивільних об’єкти, з них 13 житлових будинків, повідомила Національна поліція України.

"На Торецьке Покровського району росіяни скинули авіабомбу – вбили цивільну особу. У Райському внаслідок атаки двох російських БпЛА загинула людина", - йдеться у повідомленні Нацполіції у четвер

Повідомляється, що дві цивільні особи зазнали поранень у Мирнограді. У Покровську поранено двох мирних жителів. Два безпілотники атакували Краматорськ – є поранений. Костянтинівку окупанти обстріляли дронами та артилерією – поранили людину.

Комбінований удар артилерією та дронами ворог завдав по Родинському, де руйнувань зазнала будівля ДСНС.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.