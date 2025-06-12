Інтерфакс-Україна
Події
11:04 12.06.2025

Дві людини загинуло, шестеро зазнало поранень через ворожі обстріли на Донеччині минулої доби

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Дві людини загинуло, шестеро зазнало поранень через ворожі обстріли на Донеччині минулої доби
Фото: Нацполіція

Внаслідок масових обстрілів на Донеччині загинули дві людини, шестеро зазнали поранень минулої доби, пошкоджено 32 цивільних об’єкти, з них 13 житлових будинків, повідомила Національна поліція України.

"На Торецьке Покровського району росіяни скинули авіабомбу – вбили цивільну особу. У Райському  внаслідок атаки двох російських БпЛА загинула людина", - йдеться у повідомленні Нацполіції у четвер

Повідомляється, що дві цивільні особи зазнали поранень у Мирнограді. У Покровську поранено двох мирних жителів. Два безпілотники атакували Краматорськ – є поранений. Костянтинівку окупанти обстріляли дронами та артилерією – поранили людину.

Комбінований удар артилерією та дронами ворог завдав по Родинському, де руйнувань зазнала будівля ДСНС.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Теги: #донецька_область #обстріли

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