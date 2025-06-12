12 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1205 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1205 RUSSIAN AGRESSION

12 червня відзначають Всесвітній день боротьби з дитячою працею, День працівника фондового ринку.

У Туркменістані – День науки, у німецькому Лейпцигу – Фестиваль Баха, в Іспанії – Фестиваль електронної музики Сонар, у Фінляндії – День Гельсінкі.

Православна церква вшановує пам'ять святих преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського.

Національне свято Республіки Філіппіни. День Незалежності (1898).

Всесвітній день боротьби з дитячою працею

Всесвітній день боротьби з дитячою працею встановлений Міжнародною організацією праці (МОП) і щорічно відзначається 12 червня. Ідея ввести в календар нову дату виникла після конференції з боротьби з найгіршими формами дитячої праці та міжнародної конференції з питань дитячої праці, що відбулися в Амстердамі та Осло в 1997 році.

МОП вперше провела Всесвітній день боротьби з дитячою працею в 2002 році. Його мета — привернути увагу до цієї проблеми та необхідності заходів щодо її ліквідації. Щороку 12 червня уряди, організації роботодавців і працівників, представники громадянського суспільства, а також мільйони людей по всьому світу об'єднують свої зусилля в боротьбі з дитячою працею.

День працівника фондового ринку

День працівника фондового ринку щорічно відзначається в Україні 12 червня. Ця дата з'явилася в офіційному календарі професійних свят країни в 2008 році.

11 березня 2008 року Віктор Ющенко, який тоді обіймав посаду глави держави, підписав указ №202/2008 про заснування нового свята. У документі зазначено, що нова дата вводиться, "враховуючи значний внесок працівників фондового ринку в прискорення економічних реформ і створення реальної ринкової економіки, роль фондового ринку в процесі залучення інвестицій в економіку України, поліпшення інвестиційного клімату".

У свята вже склалися власні традиції. Як правило, його організацією займаються представники найбільших українських бірж цінних паперів.

Не забувають у цей день і державні органи; слова визнання нерідко чують Міністерство фінансів України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Цього дня народилися:

200 років від дня народження Антоні (Антона) Юліана Шнайдера (1825-1880), українського історика, археолога, етнографа, краєзнавця, колекціонера історичних документів та археологічних знахідок;

120 років від дня народження Романа Євстахійовича Барановського (1905-1985), українського ветеринарного лікаря, редактора, громадського діяча (США). Дату смерті подано за ТЕС; за іншими даними помер 2006 р.;

120 років від дня народження Фросини Андріївни Карпенко (1905-1992), української поетеси, письменниці, фольклористки.

Ще в цей день:

1920 — Офіційне відкриття Панамського каналу (перше судно пройшло через канал в серпні 1914 року);

1923 — Гаррі Гудіні вперше публічно продемонстрував трюк, звільнивши себе із гамівної сорочки, висячи над землею на висоті 40 футів (≈ 12 метрів);

1929 — Завершилися випробування першого багатомісного пасажирського літака "АНТ-9" конструкції Туполєва;

1931 — Гангстер Аль Капоне і 68 його соратників були засуджені за порушення "сухого" закону;

1964 — Нельсон Мандела засуджений на довічне ув'язнення;

1965 — Королева Великої Британії оголосила, що учасники "The Beatles" будуть нагороджені Медаллю Британської імперії;

1966 — у Києві почалась експлуатація першого у світовій практиці тролейбусного поїзда винахідника Володимира Веклича;

1975 — Верховний суд Індії визнав прем'єр-міністра Індіру Ганді винною у корупції та фальсифікації результатів виборів 1971 року і заборонив їй на 6 років займатись політичною діяльністю. У відповідь на рішення суду Ганді оголосила в країні надзвичайний стан і санкціонувала масові арешти політичних опонентів;

1975 — Створений Державний історико-архітектурний заповідник у Львові;

1987 — Під час візиту до Західного Берліна президент США Рональд Рейган закликав радянського лідера Михайла Горбачова розвалити "берлінський мур";

1994 — Австрія референдумом ухвалила рішення про вступ до Європейського Союзу.

1999 — У Приштину (столицю Косово) ввійшли миротворчі загони НАТО під командуванням британського генерала Майкла Джексона. В аеропорту «Слатина» у них виникла сутичка з 200 російськими десантниками, які самовільно зайняли його, здійснивши перехід із Болгарії.

Церковне свято:

У цей день вшановують преподобного Петра Афонського. Грек за походженням, у 7 столітті Петро служив воєводою в імператорських військах. Під час війни з сирійцями його взяли в полон і ув'язнили в фортеці. Там він розмірковував, за які гріхи його покарав Бог. Петро згадав, що колись мав намір піти в монастир, але так і не виконав його. Зрозумівши це, він став дотримуватися суворого посту і ревно молитися. Уві сні до Петра тричі з'являвся святитель Миколай Чудотворець; втретє він прийшов разом зі святим Симеоном Богоприємцем. Симеон доторкнувся жезлом ланцюгів, залізо розтануло немов віск, двері в'язниці розкрилися, і в'язень вийшов на свободу.

Петро залишився вірним своєму бажанню прийняти чернецтво, для цього він відправився до Риму. Микола Чудотворець не залишив його і там: він з'явився уві сні Папі Римському і наказав йому особисто постригти Петра. Папа так і зробив, дозволивши ченцеві самому вибрати місце проживання. Цей вибір допомогла зробити Богородиця: вона вказала Петру на святу гору Афон, де йому належало жити до кінця своїх днів. Тут Петро провів 53 роки в повній самоті, присвятивши життя молитвам і боротьбі з бісами.

Іменини: Андрій, Арсеній, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, Ганна.