Інтерфакс-Україна
Події
23:01 11.06.2025

"Мадяр" приступив до виконання обовʼязків командувача Сил безпілотних систем

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Призначений на посаду нового командувача Сил безпілотних систем Збройних сил Роберт Бровді (Мадяр) приступив до виконання обовʼязків.

"11.06.25 прийняв справи та посаду, приступив до виконання обовʼязків командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. Продовжу служити вірою й правдою народу України", - написав він у фейсбуці.

За його словами, "відлік стартових 100 діб розпочато, а заразом прийнято виклик та встановлено амбітну планку. Звітуватимемо з Командою належним чином".

"Паперові справи та триденний тріп до Києва завершено, командувач Птахів вже на Донбасі, на своєму місці", - додав Бровді.

Як повідомлялося, 3 червня міністр оборони Україні Рустем Умєров анонсував призначення в Сухопутних військах іншої людини, яка зосередиться на рекрутингу, мобілізації, підготовці військових та впровадженні нових підходів у цих процесах, щоб забезпечити якісну підготовку бійців.

Новим командувачем КСБС призначений Роберт Бровді (Мадяр). За словами Умєрова, його "досвід роботи з однією з найкращих бригад має бути масштабований на все командування".

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2602528913250708&id=100004808732741&mibextid=wwXIfr&rdid=pxZP3Tjb89c9IeXw#

Теги: #зсу #призначення

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