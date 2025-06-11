Зеленський та учасники саміту Україна – Південно-Східна Європа вшанували пам’ять полеглих воїнів

Перед початком саміту Україна – Південно-Східна Європа, який відбувся в Одесі, президент Володимир Зеленський разом з учасниками заходу вшанував пам’ять загиблих захисників і захисниць України, повідомляє пресслужба голови держави.

"На Алеї Героїв у парку ім. Т. Шевченка учасники церемонії оглянули портрети полеглих воїнів і поклали до них квіти. Іноземним гостям розповіли історії захисників і захисниць України, які віддали свої життя за свободу та незалежність нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що участь у церемонії взяли президент Молдови Мая Санду, президент Румунії Нікушор Дан, президент Чорногорії Яков Мілатович, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков, спікер парламенту Албанії Еліза Спіропалі, перший віцепрем’єр-міністр Північної Македонії Ізет Меджіті та віцепрем’єр-міністр – міністр закордонних та європейських справ Словенії Таня Файон.

Алея Героїв була відкрита торік 29 серпня – у День пам’яті загиблих захисників України – з ініціативи рідних полеглих воїнів. Станом на зараз на ній встановлені стенди з інформацією про 469 загиблих захисників, 12 із яких є Героями України.