Тіла 1 212 полеглих українських захисників були повернуті в межах Стамбульських домовленостей

У межах Стамбульських домовленостей у середу, 11 червня, відбувся перший етап репатріації тіл загиблих українських військовослужбовців, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Ми повернули додому тих, хто поліг за Україну та чиї тіла РФ відмовлялася віддавати для належного захоронення. Це — продовження домовленостей, за якими ми за останні три дні повернули наших поранених і полонених віком до 25 років. Для нас не буває "залишених". Забрати кожного воїна — живого чи полеглого — це справа честі. Це про гідність. Про пам’ять. Про справедливість", - написав він у Facebook.

Умєров додав, що "крок за кроком — повертаємо своїх". Також він висловив вдячність усім, хто докладає зусиль, щоб це було можливим.

Раніше в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що в Україну повернули тіла 1212 полеглих Захисників. З числа повернених "на щиті" Оборонців полеглі з Курщини; Харківщини; ⁠Луганщини; ⁠Донеччини; ⁠Запорізької області; ⁠Херсонщини. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни буде встановлено особи загиблих.

Як повідомлялося, другий раунд переговорів між делегаціями України та РФ за координації Туреччини відбувся у Стамбулі 2 червня. Головною темою для обговорення мало стати припинення вогню, обмін військовополоненими та підготовка зустрічі на рівні лідерів.

За результатами зустрічі глава української делегації міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що російська делегація в Стамбулі передала Україні свій "меморандум" про припинення вогню. За словами міністра, вдалося узгодити тільки питання обміну. Делегації України та РФ домовилися про обмін у форматі "всіх на всіх" - тяжкохворих і молодих військових (до 25 років), а також домовилися про повернення тіл загиблих - 6 тис. на 6 тис.

Українська сторона запропонувала РФ провести зустріч до кінця поточного місяця (з 20-30 червня).