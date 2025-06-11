В Україну повернули тіла 1212 полеглих Захисників, повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1212 полеглих Захисників. З числа повернених "на щиті" Оборонців полеглі з Курщини; Харківщини; ⁠Луганщини; ⁠Донеччини; ⁠Запорізької області; ⁠Херсонщини", - йдеться у повідомленні Коордштабу в телеграмі у середу.

Зазначається, що полеглих Оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур сектору безпеки та оборони України.

Висловлюється вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

"Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни буде встановлено особи загиблих.