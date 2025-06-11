11 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1204 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1204 RUSSIAN AGRESSION

11 червня відзначають Міжнародний день рисі, Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози, День Жака-Іва Кусто.

Православна церква вшановує пам'ять святих апостолів Варфоломія і Варнави.

Міжнародний день рисі

Це порівняно нове свято — ініційоване екологами з країн Балтії та Карпатського регіону, щоб привернути увагу до збереження популяції рисі. Адже незважаючи на свій ареал, ці кішки стали рідкістю у багатьох країнах Європи. Вони зникали через вирубку лісів, браконьєрство, зменшення кількості здобичі, а також через страх людей перед хижаками.

Рись — індикатор здоров’я лісу. Якщо рись живе в певному регіоні — це означає, що там є дикі тварини, чисті ліси, достатньо простору й мало втручання людини. Її зникнення — це сигнал: ліс хворіє. Вона допомагає регулювати популяції зайців, козуль, лисиць.

В Україні мешкає євразійська рись, в Карпатах та Поліссі. Її внесено до Червоної книги України. За офіційними даними, популяція на межі зникнення — менше ніж 500 особин.

Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози

Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози — це щорічний захід, який проводиться 11 червня з метою підвищення обізнаності про рак передміхурової залози та сприяння ранньому виявленню та лікуванню.

Рак простати є другим за поширеністю раком у чоловіків, і рання діагностика значно підвищує шанси пацієнта на одужання. Цей день є нагодою для медичних працівників, організацій і спільнот у всьому світі зібратися разом, щоб розповісти чоловікам про цю хворобу, популяризувати скринінг і наголосити на важливості підтримки здоров’я передміхурової залози.

День Жака-Іва Кусто

Щороку 11 червня увесь світ святкує День Жака-Іва Кусто. Це ім’я відоме кожному, хто хоча б трішки цікавився підводним світом. Великий мандрівник, поціновувач природи та покоритель океану відомий багатьом не тільки своїми досягненнями в області океанографії.

Цього дня народилися:

160 років від дня народження Арпада Земплені (справж. - Імреї) (1865-1919), угорського письменника, перекладача, зокрема творів Т. Шевченка;

125 років від дня народження Петра Івановича Демчука (1900-1937), українського філософа, юриста, громадсько-політичного діяча;

120 років від дня народження Ольги Миколаївни Благовидової (1905-1975), української співачки, педагогині, однієї з засновниць одеської вокальної школи.

Ще в цей день:

1921 - В УСРР оголошено про початок боротьби з безпритульністю;

1930 — Американський зоолог Вільям Біб та інженер Отіс Бертон на побудованій ними батисфері опустилися під воду на 400 метрів. Через два роки вони досягли глибини занурення 900 м;

1940 — Нова Зеландія, Австралія і Південно-Африканський Союз оголосили війну Королівству Італія;

1943 — Уругвай став першою країною, яка визнала французький уряд Шарля де Голля;

1951 — Португалія оголосила Мозамбік своєю провінцією;

1965 —Затверджено положення про створення Донецького державного університету;

1973 — В Арабській республіці Лівія оголошено про націоналізацію американських нафтових компаній;

1975 — Видобута перша нафта в Північному морі;

1990 — Верховна Рада УРСР змінила порядок вирахування часу на території України, приєднавши країну до східноєвропейської часової зони (відтоді в Україні час на годину відрізняється від московського, що більше відповідає часовим поясам);

1990 — Альберто Фухіморі переміг письменника Маріо Варгаса Льосу на президентських виборах у Перу;

1992 — У Києві розпочався перший конгрес молодих політиків України;

1993 — Вийшов в прокат фільм Стівена Спілберга "Парк Юрського періоду".

2002 — Пол Маккартні одружився з Гізер Міллз.

Церковне свято:

День святого Варфоломія

У 1 столітті в Кані Галілейській жив відданий послідовник Христа – Варфоломій. Відомий також під другим ім’ям Нафанаїл, він був близьким родичем Пилипа, іншого апостола, який познайомив його з Ісусом.

Після того, як Ісус вознісся на небо, Варфоломій взяв на себе місію поширювати християнське послання, зцілюючи хворих і допомагаючи нужденним. Одним з його найвизначніших вчинків було зцілення царської доньки, яке привело царську родину та їхній двір до прийняття християнства. Цей вчинок, однак, обурив місцевих язичників, які не звикли до таких змін.

За трагічним збігом обставин, ці язичники схопили Варфоломія і прирекли його на жорстоку долю. Незважаючи на те, що його розп’яли догори ногами і навіть здерли шкіру живцем, віра Варфоломія ніколи не похитнулася. Зрештою, йому відрубали голову, але його смерть не була марною. Його послідовники зібрали його останки, які продовжували надихати і приносити зцілення тим, хто навертався до християнства.

День святого Варнави

Святий апостол Варнава (St. Barnabas) належить до лику святих сімдесяти апостолів. Він народився в багатій єврейській родині з роду левітів на Кіпрі, отримав гарну богословську освіту в Єрусалимі, де і познайомився з Савлом, який згодом став апостолом Павлом. Первісне ім'я Варнави було Йосип. Варнава означає "син втіхи", його він отримав за свою доброту і милосердя.

Навернувшись до християнства, Варнава був одним з перших 70 учнів Христа. Після смерті Ісуса він роздав все своє майно і цілком присвятив себе поширенню християнства. Довгий час він супроводжував святого апостола Павла в його місіонерських подорожах, разом вони побували на Кіпрі і в Пергії, багато часу залишалися і проповідували в Антіохії. Останній візит на Кіпр Варнава здійснив вже без Павла, куди вирушив разом зі своїм племінником Марком.

Там же на Кіпрі в місті Саламіні він і зустрів свою смерть від рук юдеїв: його вивели за ворота, забили камінням, а потім кинули на багаття. Коли ж пізніше Марк пробрався, щоб його поховати, то виявив тіло Варнави абсолютно не зачеплене вогнем. На місці поховання почали відбуватися чудеса, і воно отримало назву "Місце здоров'я", де багато хворих отримували зцілення. Пізніше там був зведений храм, а мощі святого були перенесені в вівтар.

Іменини: Варфоломій, Марія.