Інтерфакс-Україна
Події
23:57 10.06.2025

Словаччина погрожує заблокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

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Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висунув умову для підтримання 18-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

"Словацька Республіка не підтримає майбутні 18. санкційний пакет проти РФ, якщо Єврокомісія не надасть їй реального вирішення кризової ситуації, в яку потрапить Словакія після повного припинення постачання газу, нафти та ядерного палива з Росії", - написав Фіцо у Facebook.

Як повідомлялось, новий пакет санкцій стосується переважно російських банків та російського енергетичного сектору, а також передбачає розширення експортних заборон та контролю і посилення заходів з протидії обходу санкцій.

Джерело:https://www.facebook.com/robertficosk/posts/pfbid0obystYQimxaVRGYDwhVzU9vunYSvua2Yx3V8bh7WHtKKqb2ANaU4w3sYgSjrdwPrl

Теги: #санкції #єс #словаччина

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