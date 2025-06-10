Укрзалізниця додасть 18 пар потягів на літній сезон через зростання попиту

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) доповнить графік руху додатковими призначеннями 18 пар потягів через сезонне зростання попиту на залізничні подорожі.

"У літньому сезоні 2025 року Укрзалізниця передбачила 18 пар додаткових поїздів, частина з яких уже в графіку, інші - будуть призначатись окремими рішеннями, про які ми повідомимо додатково", - йдеться в повідомленні на сторінці Facebook у вівторок.

Серед маршрутів, що додадуться, один з найпопулярніших - №228/227 Івано-Франківськ - Краматорськ, курсуватиме через день. Він виїжджатиме з Івано-Франківська о 21:52 та прибуватиме до Краматорська о 18:28. Назад прямуватиме о 19:20 з Краматорську та буде у Івано-Франківську о 16:45.

Влітку розклад буде доповнений ще одним популярним маршрутом - №220/219 Київ - Дніпро, він курсуватиме по визначених днях тижня та підсилить денне сполучення між містами. З Києва він виїжджатиме о 14:35, прибуття у Дніпро о 21:26. Зворотній шлях: з Дніпра о 08:36, прибуття до Києва о 15:19. Через цей потяг можливі також пересадки на міжнародні поїзди до Молдови та Польщі (всі - з Києва).

Крім того, додається поїзд "Інтерсіті" №765/764 Київ - Одеса, що курсуватиме з Києва починаючи з 27 червня, з Одеси 28 червня з періодичністю 6 разів на тиждень.

Незабаром у графіку з’являться також потяги "Інтерсіті+" №736/735 Київ - Дніпро, №147/148 Житомир - Одеса. Щодо другого, то в УЗ пояснили - це подовження маршруту поїзда №148/147 Одеса - Київ до поліського регіону, тому на літній період Житомир отримає пряме залізничне сполучення з Черкасами та Одесою.

Також через день курсуватимуть потяги №283/284 Київ - Ужгород (через Львів) та №203/204 Київ - Ясіня, що посилять сполучення з Західною та Східною частиною Закарпаття.

"Решта 11 поїздів вже в літньому графіку, але призначатимуться окремими рішеннями — тож стежте за оновленнями", - зазначили в Укрзалізниці.

В УЗ додадуть потяг "Інтерсіті+" №739/740 Київ - Кривий Ріг.

В особливий період підвищеного пасажиропотоку призначать додатковий №208/207 Одеса — Вінниця.

Більш того, УЗ обіцяє, в разі необхідності, допризначати по окремих датах поїзди №159/160 Київ – Трускавець, №167/168 Львів – Одеса, №213/214 Київ – Ужгород, №239/240 Київ – Кам’янець-Подільський, №263/264 Київ – Одеса, №265/266 Київ – Одеса, №291/292 Київ – Львів, №761/762 Київ – Одеса, №777/778 Київ – Львів.

УЗ також наголошує на змінах до знайомих маршрутів, щоб зробити подорожі зручнішими для мешканців Полтавщини: запустять потяг №60/59 Одеса - Харків, який завдяки змінам в маршруті підсилить сполучення Полтави та Кременчука з Харковом і Одесою, а для поїздів №125/126 Полтава - Мукачево та №129/130 Кременчук - Мукачево також змінили маршрути, щоб забезпечити мешканцям Полтави та Кременчука пряме сполучення з Вінницею, Жмеринкою, Хмельницьким, Тернополем.