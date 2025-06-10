Заява ДЕСС: Удар по Софії Київській є актом російського державного вандалізму та злочином проти світової культури

Фото: https://kyivcity.gov.ua/news/u_stolitsi_otsifruvali_dokumenti_sofiyskogo_soboru_ta_vsogo_natsionalnogo_zapovidnika_sofiya_kivska/

Удар по Софійському собору у Києві, що є пам'яткою XI століття та об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, є актом російського державного вандалізму та злочином проти світової культури, заявила Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС).

"Сьогодні, 10 червня, на світанку під час чергової російської повітряної атаки на українську столицю російська федерація вчинила цинічний злочин проти світової культури. Вибуховою хвилею пошкоджено тинькований карниз центральної абсиди східного фасаду пам’ятки архітектури XI століття Софійського собору, визначної перлини києворуської і всієї східноєвропейської спадщини. Агресор вкотре, і цього разу чи не найбільш виразно, оприявив свою сутність – природного ворога культури, мистецтва і прогресу", - йдеться у заяві ДЕСС, розміщеній на офіційному сайті.

Зазначається, що "кремлівський диктатор, який годинами ладен уводити світову громадськість у псевдо-історичні екскурси і оповідки про половців і печенігів, не роздумуючи, насилає орди ракет і дронів на Собор, який зберігає пам’ять про київських князів, про витоки давньоруської державності. Це уже не спроба залякати киян, не просто прагнення знищити нашу столицю – це замах на нашу пам’ять, наші першоджерела, нашу самтотожність".

"Софія бачила на своєму віку полчища варварів, інтервентів, загарбників. Вона вистояла і пережила їх усіх – від Батия до Гітлера. Переживе і Путіна", - наголошує ДЕСС у заяві.

"Напад на Софію – це усе, що треба знати про російських культуртрегерів ЮНЕСКО і європейським столицям, тим політичним лідерам, які ще мають ілюзії щодо можливості домовитися зі злодіями та цивілізованих правил гри. росія впевнено і невпинно ставить себе поза межі людської цивілізації, де плекають пам’ять про минуле, охороняють скарби матеріальної і духовної культури та карають за недотримання норм людського співжиття", - йдеться у документі.

"Бабин Яр, кафедральні православні собори, кладовища, синагоги, місця поклонінь, понад 600 культових будівель – а тепер Софійський Собор. Якщо агресора не зупинити – він знищуватиме і наше минуле, і наше майбутнє. Це ще один трагічний урок для українців і для всього людства, для тих, хто досі не розгледів за фарисейською вивіскою "Святої Русі" потворний, мілітарно-шовіністичний культ", - наголосили у ДЕСС.