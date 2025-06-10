США скоротять бюджет для поставок озброєнь в Україну у 2026 р. - глава Пентагону

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У 2026 році Вашингтон має намір скоротити бюджет на закупівлі озброєнь для України, заявив глава Міноборони США Піт Гегсет.

"У бюджеті є скорочення на це", - сказав він у вівторок на слуханні в Палаті представників Конгресу США, відповідаючи на запитання конгресменів щодо майбутніх постачань озброєнь в Україну.

За словами Гегсета, "нинішня адміністрація дивиться на цей конфлікт зовсім інакше".

"Ми вважаємо, що мирна угода через переговори - найкраще рішення в інтересах обох сторін і нашої держави, особливо з огляду на суперечливі тенденції в усьому світі", - сказав глава Пентагону.