Інтерфакс-Україна
Події
17:11 10.06.2025

Зеленський підписав указ про введення санкцій проти "Артека" та інших російських освітніх організацій

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Зеленський підписав указ про введення санкцій проти "Артека" та інших російських освітніх організацій

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №395/2025, яким ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 червня 2025 року про застосування персональних економічних санкцій.

Відповідний документ оприлюднений на сайті президента.

Згідно з рішенням РНБО, санкції були накладені на 9 російських освітніх та громадських організацій, у тому числі на "Федеральний державний бюджетний навчальний заклад "Міжнародний дитячий центр "Артек" та "Федеральний державний бюджетний освітній заклад вищої освіти "Мелітопольський державний університет".

Крім того, були введені санкції проти 46 фізичних осіб, серед яких начальник управління президента РФ з громадських проєктів Сергій Новіков та депутат Палати представників Білорусі Дмитро Шевцов.

Теги: #санкції #указ

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