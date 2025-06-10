Глава МЗС Литви разом з Сибігою відвідали Херсон

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом з литовським колегою Кястутісом Будрісом відвідали Херсон та область, а також Миколаїв.

Кястутіс став першим міністром закордонних справ, який відвідав Херсон від часу його деокупації восени 2022 року.

"Це потужний знак солідарності з нашим народом на тлі постійного російського терору проти Херсону. Ми відвідали об'єкт критичної інфраструктури, підземну школу та підземне пологове відділення", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Вони також вшанували пам'ять захисників Херсонщини. Перебуваючи в місті, глави МЗС вислухали людей, зустрілися з місцевою владою, обговорили пріоритетні потреби та зосередилися на конкретних кроках щодо збільшення міжнародної допомоги Херсону.

"Незважаючи на всі тяготи війни, Херсон живе, працює та міцно тримається. Такі хоробрі міста та люди справді дають відчуття справжнього українського духу та стійкості. Ми глибоко вдячні нашим литовським колегам за їхню непохитну відданість та мужність у підтримці України та нашого народу", - додав міністр.

Сибіга підкреслив, що Україна та Литва стоять пліч-о-пліч, рішуче налаштовані протистояти російській агресії та забезпечити відповідальність за російські злочини.

Глави МЗС також відвідали Миколаїв. Вони вшанували памʼять героїв, які загинули, захищаючи Україну від повномасштабного російського вторгнення.

Сибіга подякував литовським партнерам за важливі проєкти на Миколаївщині, серед яких відбудова шкіл та енергетичної інфраструктури, побудова бомбосховищ.

Напередодні глави МЗС України та Литви провели переговори в Києві, де скоординували подальші кроки із протидії повномасштабній російській агресії, досягнення справедливого, тривалого і всеосяжного миру для України, відбудови нашої держави. Міністри обговорили подальшу співпрацю задля посилення оборонних спроможностей України, санкційного тиску і міжнародної ізоляції Росії.