Інтерфакс-Україна
Події
14:23 10.06.2025

Глава МЗС Литви разом з Сибігою відвідали Херсон

2 хв читати

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом з литовським колегою Кястутісом Будрісом відвідали Херсон та область, а також Миколаїв.

Кястутіс став першим міністром закордонних справ, який відвідав Херсон від часу його деокупації восени 2022 року.

"Це потужний знак солідарності з нашим народом на тлі постійного російського терору проти Херсону. Ми відвідали об'єкт критичної інфраструктури, підземну школу та підземне пологове відділення", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Вони також вшанували пам'ять захисників Херсонщини. Перебуваючи в місті, глави МЗС вислухали людей, зустрілися з місцевою владою, обговорили пріоритетні потреби та зосередилися на конкретних кроках щодо збільшення міжнародної допомоги Херсону.

"Незважаючи на всі тяготи війни, Херсон живе, працює та міцно тримається. Такі хоробрі міста та люди справді дають відчуття справжнього українського духу та стійкості. Ми глибоко вдячні нашим литовським колегам за їхню непохитну відданість та мужність у підтримці України та нашого народу", - додав міністр.

Сибіга підкреслив, що Україна та Литва стоять пліч-о-пліч, рішуче налаштовані протистояти російській агресії та забезпечити відповідальність за російські злочини.

Глави МЗС також відвідали Миколаїв. Вони вшанували памʼять героїв, які загинули, захищаючи Україну від повномасштабного російського вторгнення.

Сибіга подякував литовським партнерам за важливі проєкти на Миколаївщині, серед яких відбудова шкіл та енергетичної інфраструктури, побудова бомбосховищ.

Напередодні глави МЗС України та Литви провели переговори в Києві, де скоординували подальші кроки із протидії повномасштабній російській агресії, досягнення справедливого, тривалого і всеосяжного миру для України, відбудови нашої держави. Міністри обговорили подальшу співпрацю задля посилення оборонних спроможностей України, санкційного тиску і міжнародної ізоляції Росії.

Теги: #херсон #сибіга #будріс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:16 10.06.2025
Сибіга відвідає Рим для участі у зустрічі у форматі Weimar+

Сибіга відвідає Рим для участі у зустрічі у форматі Weimar+

10:13 10.06.2025
Сибіга: РФ відкидає мирні зусилля і має зіткнутися з руйнівними санкціями. зараз. Немає більше часу чекати

Сибіга: РФ відкидає мирні зусилля і має зіткнутися з руйнівними санкціями. зараз. Немає більше часу чекати

19:52 09.06.2025
Україна сподівається на ухвалення на саміті лідерів G7 рішень щодо зниження стелі ціни на російську нафту

Україна сподівається на ухвалення на саміті лідерів G7 рішень щодо зниження стелі ціни на російську нафту

19:32 09.06.2025
18-й пакет санкцій ЄС проти РФ має бути не просто сильним, а руйнівним - Сибіга

18-й пакет санкцій ЄС проти РФ має бути не просто сильним, а руйнівним - Сибіга

19:20 09.06.2025
Допоки РФ відмовляється припиняти агресію, будемо ефективно позбавляти їх засобів терору - Сибіга

Допоки РФ відмовляється припиняти агресію, будемо ефективно позбавляти їх засобів терору - Сибіга

19:18 09.06.2025
Росія досі не дала відповіді на наші пропозиції, передані перед зустріччю в Стамбулі - Сибіга

Росія досі не дала відповіді на наші пропозиції, передані перед зустріччю в Стамбулі - Сибіга

13:27 09.06.2025
Глава МЗС Литви прибув до Києва з робочим візитом

Глава МЗС Литви прибув до Києва з робочим візитом

11:07 07.06.2025
Росія зробила більше, ніж достатньо, щоб отримати звання терористичної держави, - Сибіга

Росія зробила більше, ніж достатньо, щоб отримати звання терористичної держави, - Сибіга

10:47 07.06.2025
Внаслідок атаки ворожого дрона знищено авто УЧХ у Херсоні

Внаслідок атаки ворожого дрона знищено авто УЧХ у Херсоні

08:32 07.06.2025
У Херсоні внаслідок нічного обстрілу загинуло подружжя

У Херсоні внаслідок нічного обстрілу загинуло подружжя

ВАЖЛИВЕ

Через російський обстріл пошкоджено територію Одеської кіностудії і знищено декорації до фільму "Довженко"

Зеленський: Україна може мобілізувати 27 тис. осіб на місяць, РФ – 40-50 тис.

Точицький: через вибухову хвилю пошкоджено Софійський собор

Українська делегація має мандат обговорювати з РФ гуманітарні питання на основі нашого меморандуму – Зеленський

РФ вдосконалює з Пхеньяном балістичні ракети, допомагає налагодити виробництво дронів-камікадзе - Буданов

ОСТАННЄ

Uber і Wayve планують випробування безпілотних автомобілів у Лондоні

Танковий полігон на Дніпропетровщині, який використовували для посівів, повернутий Міноборони - ДБР

КШППВ фіксує нову хвилю дзвінків до родичів українських військовополонених

Авіація ГУР брала участь в ліквідації наслідків терористичної атаки РФ у Києві

Через російський обстріл пошкоджено територію Одеської кіностудії і знищено декорації до фільму "Довженко"

Форум "Гуманітарна архітектура та розвиток системи цивільного захисту в Україні" пройде у Києві

УЧХ допомагають постраждалим після повітряних атак РФ

Кличко доручив збільшити ще на 2 млрд грн видатки столичного бюджету на підтримку ЗСУ

Внаслідок масованої нічної повітряної атаки у Києві загинула жінка – КМВА

Кількість жертв стрілянини у школі в Австрії збільшилася до 10 – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА