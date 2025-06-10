Інтерфакс-Україна
Події
13:07 10.06.2025

В Україні збережеться прохолодна погода, у деяких областях очікуються короткочасні дощі, подекуди – грози

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В Україні збережеться прохолодна погода, у деяких областях очікуються короткочасні дощі, подекуди – грози

У середу, 11 червня, в Україні вночі у північно-західній частині, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями в Київській, Черкаській та Одеській областях короткочасні дощі, подекуди грози; на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південний, на заході північно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, у південній частині 13-18°; вдень у західних областях 17-22°, у північних та більшості центральних областей 20-25°, на решті території 24-29°.

У Києві у середу без опадів, ввечері короткочасний дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 11 червня найвища температура вдень була 33,7° в 2010р., найнижча вночі 6,3° в 1952р.

У четвер, 12 червня, в Україні короткочасні дощі, вночі у східних областях, вдень у південно-західній частині без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 17-22°; на південному сході країни вночі 13-18°, вдень 22-27°.

У четвер у Києві короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень близько 20°.

Теги: #літо #погода

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