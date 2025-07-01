Червень в Києві був холодніший середнього на 0,4°С, опадів теж випало менше

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомляє, що за даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ середньомісячна температура повітря червня у Києві склала 19,1 °С, що нижче кліматичної норми на 0,4 °С.

Як повідомляється в телеграм-каналі Укргідрометцентру, найхолодніше було 11 червня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 10,9 °С. Найтепліше було 7 числа, коли максимальна температура підвищилась до +31,6 °С.

Опадів на проспекті Науки, де розташована обсерваторія, випало 57 мм або 77% місячної норми.