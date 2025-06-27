Інтерфакс-Україна
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14:03 27.06.2025

На початку липня на всій території України очікується припинення дощів та помірна спека – Укргідрометцентр

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На початку липня на всій території України очікується припинення дощів та помірна спека – Укргідрометцентр

В Україні на початку липня очікується припинення дощів, але надмірної спеки на більшості території теж не очікується, метеорологічна ситуація сприятиме літнім відпусткам, повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

"Починаючи з наступного тижня, дощі припиняються і в нас, відповідно, буде дефіцит опадів вже не тільки у південних областях, а й по решті території", - повідомила вона на брифінгу в "Медіацентрі Україна" у п'ятницю.

Птуха зазначила, що такі метеоумови спричинять певні складнощі для аграріїв в окремих регіонах.

"За інформацією наших колег-агрометеорологів, зберігаються досить сприятливі умови в агросекторі для західних та північних областей. В решті вже є певний дефіцит (опадів – ІФ-У)", – зазначила вона.

За її словами, погода на початку липня в Україні буде спекотною, однак без екстремальних показників.

"Це 25–30 градусів у більшості областей. А по Півдню, Закарпаттю та подекуди Прикарпаттю вже і вище 30 градусів", – зазначила Птуха.

Вона відзначила, що в цілому відсутність дощів та тепла погода без надмірної спеки сприятиме відпусткам на заході та півдні країни.

"Саме починаючи з наступного тижня, в перші дні липня у нас будуть спостерігатися в цих регіонах (південь – ІФ-У) температурні показники +30 і вище градусів. Подекуди локально можуть до +34 градусів. Якщо будуть вищі показники, сильна спека, тоді вже будемо попереджати. Так само Закарпаття, Прикарпаття – це такі регіони, де можуть бути високі значення температури. Тому, хто любить таку погоду – можна планувати, наступного тижня буде мінімум опадів, більш спокійна погода", - зазначила речниця Укргідрометцентру.

Теги: #літо #погода

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