"Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд Чоп-Львів

АТ "Укрзалізниця" (АТ) призначає додатковий денний поїзд №218/217 Чоп-Львів, який курсуватиме 17,19 та 25 липня , повідомила пресслужба перевізника.

З огляду на те, що у літній період попит на подорожі між регіонами зростає, компанія запускає цей додатковий потяг, що з’єднає Закарпаття з Львівщиною, у тестовому режимі в зазначені дні, щоб вивчити пасажиропотік напрямку, йдеться в її повідомленні у Телеграм- каналі в середу.

"УЗ" додала, що відправлення з Чопа о 10:30, прибуття до Львова о 15:18. Відправлення зі Львова відбудеться о 15:56, а прибуття до Чопа — 20:38.

Зазначається, що діятимуть зупинки у Батьові, Мукачеві, Сваляві, Воловці, Славську, Сколе, Стрию.

Компанія підкреслила також і зручні пересадки на поїзд №218/217 Чоп-Львів. Зокрема, у напрямку Чоп-Львів (поїзд №218) пересадки з-за кордону та Східної частини Закарпаття такі: у Чопі - поїзд №642 Н'їредьхаза-Мукачево (з Угорщини), №960 Кошице-Мукачево (зі Словаччини) У Мукачеві - з тих же поїздів №642 та №960, у Батьові - дизель-поїзд №6579 Берегове-Батьово.

Пересадки до інших міст України (у Львові): поїзд №64/63 до Полтави та Харкова, поїзд №112/111 до Ізюма, поїзд №110/109 до Миколаєва та Херсона.

Окрім цього, у напрямку Львів-Чоп (поїзд №217) здійснюються пересадки у Львові з поїздів далекого сполучення: №291 Київ-Львів, поїзд №71/85 Павлоград / Дніпро — Львів, №228/227 Краматорськ — Івано-Франківськ, №79/80 Дніпро — Львів, №63/111 Харків / Ізюм — Львів.

"Подальша пересадка з Чопа до Угорщини: поїзд №649 Чоп-Захонь (пересадка одразу після прибуття) ", - додала пресслужба.