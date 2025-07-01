Інтерфакс-Україна
Події
12:56 01.07.2025

Суттєве потепління очікується в Україні в найближчі дні, короткочасні дощі пройдуть лише на сході

1 хв читати
Суттєве потепління очікується в Україні в найближчі дні, короткочасні дощі пройдуть лише на сході

Короткочасний дощ, місцями гроза очікується на Лівобережжі вдень у середу, 2 липня, у всіх інших регіонах без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, у південній частині до 18°; вдень 20-25°, на заході та південному заході країни 24-29°.

У Києві у середу без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних досліджень 2 липня найвища температура була 34,2° в 1885р., найнижча 7,3° в 1908р.

В четвер, 3 липня, в Україні також переважно без опадів, лише у східних областях вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 24-29°, на заході та півдні країни до 32°, у східних областях 20-25°.

У Києві у четвер температура вночі 13-15°, вдень 27-29°.

Теги: #літо #потепління #погода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:24 01.07.2025
Червень в Києві був холодніший середнього на 0,4°С, опадів теж випало менше

Червень в Києві був холодніший середнього на 0,4°С, опадів теж випало менше

04:27 29.06.2025
У Греції обмежили роботу надворі через 40°С спеку

У Греції обмежили роботу надворі через 40°С спеку

13:10 28.06.2025
У неділю у західних областях та на Лівобережжі очікуються невеликі короткочасні дощі

У неділю у західних областях та на Лівобережжі очікуються невеликі короткочасні дощі

14:03 27.06.2025
На початку липня на всій території України очікується припинення дощів та помірна спека – Укргідрометцентр

На початку липня на всій території України очікується припинення дощів та помірна спека – Укргідрометцентр

12:59 24.06.2025
Дощова погода збережеться на сході та півночі Україні в найближчі дні, місцями грози

Дощова погода збережеться на сході та півночі Україні в найближчі дні, місцями грози

12:33 21.06.2025
У неділю подощить у північних і центральних областях України, у понеділок – без опадів, потеплішає

У неділю подощить у північних і центральних областях України, у понеділок – без опадів, потеплішає

13:02 15.06.2025
Потепління очікується в Україні на початку тижня, у більшості областей невеликі дощі

Потепління очікується в Україні на початку тижня, у більшості областей невеликі дощі

12:55 15.06.2025
Пасажиропотік через кордон в другий тиждень літа збільшився ще на 3%

Пасажиропотік через кордон в другий тиждень літа збільшився ще на 3%

13:08 13.06.2025
Прохолодна дощова погода збережеться в Україні у вихідні

Прохолодна дощова погода збережеться в Україні у вихідні

13:17 11.06.2025
Україна має пройти літо без дефіциту електрики - глава "Укренерго"

Україна має пройти літо без дефіциту електрики - глава "Укренерго"

ВАЖЛИВЕ

Зафіксовано щонайменше два влучання дронів СБУ по корпусах заводу "Купол" в Іжевську, після чого спалахнула пожежа – джерело

У Камʼянському районі на Дніпропетровщині є загиблі та поранені після ракетної атаки - влада

Сили оборони знешкодили 47 ворожих БпЛА – ПС ЗСУ

МВФ затвердив 8-й перегляд програми EFF для України та виділяє транш $0,5 млрд

Зеленський підписав указ про синхронізацію з 13 та 14 пакетами санкцій ЄС

ОСТАННЄ

Для українців стали доступні послуги цифрового нотаріату в 40 посольствах і консульствах України – Сибіга

Закон №4487-ІХ про скасування декретів 90-х про створення держоб'єднань у ПЕК підвищить прозорість управління у галузі – Рада

Уряд Швеції вивільняє майже 1,7 млрд крон для збільшення допомоги Україні та гуманітарних зусиль

Розвідка встановила причетних до ракетного удару по Сумах 3 червня

СБУ повідомила про заочну підозру російському комбригу та ще 8-окупантам, які катували цивільних в Бучанському районі

Росіяни вдарили "Іскандерами" по Гуляйполю, є загиблі та постраждалі – Сили оборони Півдня

Зеленський підписав закон про компенсації військовослужбовцям за невикористані відпустки

Найчастіше учасники НМТ-2025 набирають 200 балів з математики - Міносвіти

Окупанти втратили 32 тис військових, 1,2 тис артсистем та 111 танків за червень – Сирський

На основні сесії НМТ зʼявився 91% учасників від кількості зареєстрованих - Міносвіти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА