Суттєве потепління очікується в Україні в найближчі дні, короткочасні дощі пройдуть лише на сході

Короткочасний дощ, місцями гроза очікується на Лівобережжі вдень у середу, 2 липня, у всіх інших регіонах без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, у південній частині до 18°; вдень 20-25°, на заході та південному заході країни 24-29°.

У Києві у середу без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних досліджень 2 липня найвища температура була 34,2° в 1885р., найнижча 7,3° в 1908р.

В четвер, 3 липня, в Україні також переважно без опадів, лише у східних областях вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 24-29°, на заході та півдні країни до 32°, у східних областях 20-25°.

У Києві у четвер температура вночі 13-15°, вдень 27-29°.