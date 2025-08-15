Інтерфакс-Україна
Події
12:43 15.08.2025

Невелике потепління очікується в Україні на вихідні, в неділю в багатьох областях дощі, місцями з градом

1 хв читати
Невелике потепління очікується в Україні на вихідні, в неділю в багатьох областях дощі, місцями з градом

Короткочасний дощ та гроза очікуються місцями на Волині вдень 16 серпня, у всіх інших регіонах України у суботу без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, на Закарпатті та крайньому півдні країни 16-21°. Вдень температура 25-30°, у західних областях та південній частині 28-33°, на Закарпатті сильна спека 35°.

В Києві 16 серпня без опадів. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень найвища температура в Києві 16 серпня була 36,2°С в 2008р., найнижча +5,1°С в 1884р.

В неділю, 17 серпня, у північних областях, вдень і в Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій та у Вінницькій областях пройдуть короткочасні дощі, грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Вітер південно-західний з переходом вдень у західних та північних областях на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°; вдень у західних та північних областях 23-28°, на решті території 29-34°.

В Києві 17 серпня короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 24-26°.

Теги: #потепління #погода #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:49 10.08.2025
В Україні в найближчі дві доби переважно без опадів, лише вночі на півночі та заході короткочасні дощі

В Україні в найближчі дві доби переважно без опадів, лише вночі на півночі та заході короткочасні дощі

13:24 09.08.2025
Грози та град можуть ускладнити робота транспорту та комунальних підприємств на заході України в неділю – Укргідрометцентр

Грози та град можуть ускладнити робота транспорту та комунальних підприємств на заході України в неділю – Укргідрометцентр

12:52 09.08.2025
Температура в Україні найближчими днями повільно знижуватиметься, місцями короткочасні дощі з грозами

Температура в Україні найближчими днями повільно знижуватиметься, місцями короткочасні дощі з грозами

13:43 06.08.2025
Дощі йтимуть в більшості областей України в четвер, але у п'ятницю припиняться, температура без змін

Дощі йтимуть в більшості областей України в четвер, але у п'ятницю припиняться, температура без змін

13:20 05.08.2025
Синоптики попереджають про грози, можливо, з градом у центральних областях України у середу

Синоптики попереджають про грози, можливо, з градом у центральних областях України у середу

12:45 05.08.2025
Найближчими днями майже по всій України пройдуть короткочасні дощі, температура майже не зміниться, на півдні спека

Найближчими днями майже по всій України пройдуть короткочасні дощі, температура майже не зміниться, на півдні спека

12:22 03.08.2025
У найближчі дні в Україні збережеться спекотна погода, у східних та західних областях – короткочасні дощі, місцями грози

У найближчі дні в Україні збережеться спекотна погода, у східних та західних областях – короткочасні дощі, місцями грози

12:58 02.08.2025
Спека не відступить з півдня і сходу України в найближчі дні

Спека не відступить з півдня і сходу України в найближчі дні

12:42 01.08.2025
На вихідних в Україні тепла погода без опадів, подекуди – короткочасні дощі та грози

На вихідних в Україні тепла погода без опадів, подекуди – короткочасні дощі та грози

12:30 30.07.2025
Дощова погода поступово відступає з України, в п'ятницю опадів не очікується

Дощова погода поступово відступає з України, в п'ятницю опадів не очікується

ВАЖЛИВЕ

Трамп особисто зустріне Путіна на військовій базі на Алясці

ППО вночі ліквідувала 63 з 97 ворожих БПЛА

Сили оборони уразили російський порт "Оля" в Астраханській області

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 143 од. спецтехніки

Трамп: Якщо зустріч з Путіним буде поганою, то завершиться дуже швидко

ОСТАННЄ

СБУ та Нацполіція викрили на Черкащині схему розкрадання державного газу на 251 млн грн

Путін має серйозно поставитися до пропозиції Трампа і розпочати переговори з Україною без жодних умов – Мерц

Трамп особисто зустріне Путіна на військовій базі на Алясці

В Рязанській області РФ вибухнув пороховий завод - ЦПД

Катарська QTerminals уклала меморандум з Україною щодо відновлення концесії порту "Ольвія" з умовами форс-мажору

Мін’юст підготував законопроєкт для посилення прав осіб у місцях несвободи

DeepState повідомляє про просування окупантів на 16 кв км на заході Донецької області за добу, але "сіра зона" зменшилася

НКРЕКП передала воїнам Куп'янського та Покровського напрямків 6 БпЛА і 2 комплекти РЕБ

ДБР розкрило схему ухилення від мобілізації, організовану у Мар’їнському райсуді: суд фіктивно визнавав чоловіків єдиними опікунам дітей

США запевнили Польщу в збереженні американської військової присутності в країні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА