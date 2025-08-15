Невелике потепління очікується в Україні на вихідні, в неділю в багатьох областях дощі, місцями з градом

Короткочасний дощ та гроза очікуються місцями на Волині вдень 16 серпня, у всіх інших регіонах України у суботу без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, на Закарпатті та крайньому півдні країни 16-21°. Вдень температура 25-30°, у західних областях та південній частині 28-33°, на Закарпатті сильна спека 35°.

В Києві 16 серпня без опадів. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень найвища температура в Києві 16 серпня була 36,2°С в 2008р., найнижча +5,1°С в 1884р.

В неділю, 17 серпня, у північних областях, вдень і в Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій та у Вінницькій областях пройдуть короткочасні дощі, грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Вітер південно-західний з переходом вдень у західних та північних областях на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°; вдень у західних та північних областях 23-28°, на решті території 29-34°.

В Києві 17 серпня короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 24-26°.