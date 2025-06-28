У неділю у західних областях та на Лівобережжі очікуються невеликі короткочасні дощі

У неділю, 29 червня, у західних областях та на Лівобережжі очікуються невеликі короткочасні дощі (на Сумщині та Полтавщині вночі помірні); на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с; вночі у більшості північних, центральних та південних областей, вдень в Україні, крім сходу, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°; вдень 21-26°, на Закарпатті до 29°.

У Києві 29 червнябез опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 29 червня найвища температура вдень була 34,4° в 2022р., найнижча вночі 7,5° в 1902р.

У понеділок, 30 червня, в Україні без опадів, лише у північно-східній частині вдень місцями невеликі короткочасні дощі.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°, на півдні Одещини до 20°; вдень 21-26°, на Закарпатті та півдні країни місцями до 30°.

У Києві 30 червня без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.