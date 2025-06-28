Інтерфакс-Україна
Події
13:10 28.06.2025

У неділю у західних областях та на Лівобережжі очікуються невеликі короткочасні дощі

1 хв читати
У неділю у західних областях та на Лівобережжі очікуються невеликі короткочасні дощі

У неділю, 29 червняу західних областях та на Лівобережжі очікуються невеликі короткочасні дощі (на Сумщині та Полтавщині вночі помірні); на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с; вночі у більшості північних, центральних та південних областей, вдень в Україні, крім сходу, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°; вдень 21-26°, на Закарпатті до 29°.

У Києві 29 червнябез опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії  ім. Бориса Срезневського в Києві 29 червня найвища температура вдень була  34,4° в 2022р., найнижча вночі  7,5° в 1902р.

У понеділок, 30 червня, в Україні без опадів, лише у північно-східній частині вдень місцями невеликі короткочасні дощі.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°, на півдні Одещини до 20°; вдень 21-26°, на Закарпатті та півдні країни місцями до 30°.

У Києві 30 червня без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.

Теги: #літо #погода #дощі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:03 27.06.2025
На початку липня на всій території України очікується припинення дощів та помірна спека – Укргідрометцентр

На початку липня на всій території України очікується припинення дощів та помірна спека – Укргідрометцентр

13:58 27.06.2025
Укргідрометцентр попередив про грози та град у південних, східних та більшості центральних областей у суботу

Укргідрометцентр попередив про грози та град у південних, східних та більшості центральних областей у суботу

13:06 27.06.2025
В більшості областей Україн на вихідних пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, на сході – град та шквали

В більшості областей Україн на вихідних пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, на сході – град та шквали

12:59 24.06.2025
Дощова погода збережеться на сході та півночі Україні в найближчі дні, місцями грози

Дощова погода збережеться на сході та півночі Україні в найближчі дні, місцями грози

12:33 21.06.2025
У неділю подощить у північних і центральних областях України, у понеділок – без опадів, потеплішає

У неділю подощить у північних і центральних областях України, у понеділок – без опадів, потеплішає

12:13 20.06.2025
Прохолодна дощова погода очікується в Україні на вихідні

Прохолодна дощова погода очікується в Україні на вихідні

12:21 19.06.2025
В Україні в найближчі дві доби очікуються невеликі короткочасні дощі

В Україні в найближчі дві доби очікуються невеликі короткочасні дощі

12:55 15.06.2025
Пасажиропотік через кордон в другий тиждень літа збільшився ще на 3%

Пасажиропотік через кордон в другий тиждень літа збільшився ще на 3%

12:45 14.06.2025
Невеликі дощі очікуються в Україні в неділю

Невеликі дощі очікуються в Україні в неділю

13:08 13.06.2025
Прохолодна дощова погода збережеться в Україні у вихідні

Прохолодна дощова погода збережеться в Україні у вихідні

ВАЖЛИВЕ

Викрито злочинну організацію на чолі з колишнім заступником мера Харкова, вони підозрюються у заволодінні 5,4 млн грн, виділених на фортифікації - генпрокурор

Зеленський нагородив президента Польщі Дуду орденом Свободи

Ворог атакував Україну 23-ма ударними БпЛА, знешкоджено 22, зафіксовано влучання у 1 локації в Одесі, а також падіння збитих на 8 локаціях - ПС

СБУ та ССО знищили два російські літаки СУ-34 на аеродромі Маринівка у Волгоградській області, ще два пошкодили

ВАКС обрав запобіжний захід Чернишову у вигляді застави в 120 млн грн

ОСТАННЄ

Дрони ГУР уразили об’єкти арсеналу ворога у Брянську - джерела

УЧХ допомагав постраждалим через російську атаку БпЛА Одеси

Викрито злочинну організацію на чолі з колишнім заступником мера Харкова, вони підозрюються у заволодінні 5,4 млн грн, виділених на фортифікації - генпрокурор

На Харківщині потонув підліток

Внаслідок ворожої атаки в Запорізькій області поранено дитину - ОВА

Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища вночі

Зеленський нагородив президента Польщі Дуду орденом Свободи

Двоє дітей постраждали внаслідок вибуху невідомого предмету на Харківщині – ОВА

"Укрзалізниця" запустила Портал постачальника

США не використовували протибункерні бомби проти іранського ядерного об'єкта в Ісфагані через глибину його залягання - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА