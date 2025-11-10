Дощі вмиють Україну найближчими днями

Значні дощі очікуються у вівторок, 11 листопада, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях, на заході України невеликі, на решті території помірні опади.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі та вранці в західних областях і на Лівобережжі місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 5-10°, у західних областях 1-6° тепла; вдень 7-12°, на півдні та сході країни 11-16°.

В Києві 11 листопада помірні дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень 8-10° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського в Києві, 11 листопада найвища температура була 18,5° тепла в 2010р., найнижча -13,9° морозу в 1897 та 1993 роках.

В середу, 12 листопада, в Україні невеликі, на південному сході та сході країни помірні дощі. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

В Києві 12 листопада невеликі дощі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10°.