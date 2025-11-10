Інтерфакс-Україна
Події
12:33 10.11.2025

Дощі вмиють Україну найближчими днями

1 хв читати
Дощі вмиють Україну найближчими днями

Значні дощі очікуються у вівторок, 11 листопада, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях, на заході України невеликі, на решті території помірні опади.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі та вранці в західних областях і на Лівобережжі місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 5-10°, у західних областях 1-6° тепла; вдень 7-12°, на півдні та сході країни 11-16°.

В Києві 11 листопада помірні дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень 8-10° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського в Києві, 11 листопада найвища температура була 18,5° тепла в 2010р., найнижча -13,9° морозу в 1897 та 1993 роках.

В середу, 12 листопада, в Україні невеликі, на південному сході та сході країни помірні дощі. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

В Києві 12 листопада невеликі дощі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10°.

Теги: #прогноз_погоди #дощі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:59 10.11.2025
Дощі можуть ускладнити рух транспорту і роботу енергетичних та комунальних підприємств у 6 областях – Гідрометцентр

Дощі можуть ускладнити рух транспорту і роботу енергетичних та комунальних підприємств у 6 областях – Гідрометцентр

13:51 08.11.2025
Найближчі два дні в Україні буде прохолодно, місцями дощі

Найближчі два дні в Україні буде прохолодно, місцями дощі

12:56 07.11.2025
Вихідні в Україні будуть зігріті південними вітрами, оповиті ранковими туманами, із заходу омиті дощами

Вихідні в Україні будуть зігріті південними вітрами, оповиті ранковими туманами, із заходу омиті дощами

12:51 06.11.2025
Доволі тепла осіння погода без опадів збережеться в Україні найближчі два дні

Доволі тепла осіння погода без опадів збережеться в Україні найближчі два дні

12:28 05.11.2025
Найближчі дні в Україні будуть теплими, без опадів, вночі та вранці туман

Найближчі дні в Україні будуть теплими, без опадів, вночі та вранці туман

12:51 03.11.2025
Дощі пройдуть днями у більшості областей України, без суттєвого похолодання

Дощі пройдуть днями у більшості областей України, без суттєвого похолодання

12:33 02.11.2025
На більшій частині України опадів не очікується у найближчі дні

На більшій частині України опадів не очікується у найближчі дні

13:44 30.10.2025
В Україні у п'ятницю невеликі дощі, в суботу переважно без опадів

В Україні у п'ятницю невеликі дощі, в суботу переважно без опадів

12:42 29.10.2025
Сухо і доволі тепло буде на переважній території України у четвер

Сухо і доволі тепло буде на переважній території України у четвер

13:28 27.10.2025
В найближчі дві доби в Україні очікуються помірні, місцями значні дощі

В найближчі дві доби в Україні очікуються помірні, місцями значні дощі

ВАЖЛИВЕ

Лондонський суд зобов’язав ексвласників ПриватБанку Коломойського та Боголюбова сплатити більше $3 млрд – банк

Операція "Мідас": Злочинна схема передбачала відкати до 15% з контрактів

Логістика до Мирнограда ускладнена, але здійснюється. Інформація про оперативне оточення міста не відповідає дійсності - Генштаб

НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики

НАБУ проводить обшуки також у Галущенка та в Енергоатомі – нардеп Железняк

ОСТАННЄ

ТЕС ДТЕК зазнали атак 5-6 балістичних ракет останнім часом - Сахарук

Лондонський суд зобов’язав ексвласників ПриватБанку Коломойського та Боголюбова сплатити більше $3 млрд – банк

Українська видавнича асоціація пропонує створити "Культурний пакунок" у межах "Зимової підтримки"

О.Кулеба: Ліквідація наслідків удару РФ по критичній інфраструктурі країни триває, тепло- та водопостачання відновлюється

Операція "Мідас": Злочинна схема передбачала відкати до 15% з контрактів

У Раді ініціюють створення ТСК щодо злочинів РФ проти журналістів

Кияни задекларували 1346 одиниць вогнепальної зброї – поліція

Інформація про затягування проведення засідання українсько-польської робочої групи з історичних питань не відповідає дійсності - Мінкультури

Петиція про встановлення відеоспостереження на зупинках і підземних переходах в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

Обвинувачення проти свідка в справі детектива НАБУ Магомедрасулова спрямоване до суду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА