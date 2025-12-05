Інтерфакс-Україна
12:58 05.12.2025

Погода на вихідних суттєво не зміниться, по всій Україні без опадів

Погода на вихідних суттєво не зміниться, по всій Україні без опадів
Фото: Pixabay

Погода без опадів очікується у всіх регіонах України в суботу та неділю, вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, на півдні країни місцями пориви 15-20 м/с.

Як повідомляє Укргідрометцентр, 6 грудня температура вночі очікується від 2° тепла до 3° морозу, на крайньому заході країни, узбережжі морів та в Криму 0-5° тепла; вдень 1-6° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 6-11°.

В Києві 6 грудня без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень найвища температура 6 грудня була зафіксована на позначці 13,4° тепла в 1986 р., найнижча - 20,2° морозу в 1959 р.

7 грудня в Україні температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; на півдні країни вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°, в Криму до 11°.

В Києві в неділю без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

