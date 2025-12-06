Погода найближчими днями в Україні не зміниться, лише на заході в понеділок невеликий дощ, на півдні - туман

Фото: Unsplash

Погода в Україні в неділю, 7 грудня, очікується без опадів, вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, на півдні та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі очікується від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; на півдні країни та Закарпатті вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

В Києві 7 грудня без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, в Києві найвища температура 7 грудня була 9,9° тепла в 2015р., а найнижча - 21,8° морозу в 1959р.

В понеділок, 8 грудня, в Україні також переважно без опадів, лише вдень на півдні країни невеликий дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; у північній частині вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

В Києві 8 грудня без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.