Інтерфакс-Україна
Події
12:10 06.12.2025

Погода найближчими днями в Україні не зміниться, лише на заході в понеділок невеликий дощ, на півдні - туман

1 хв читати
Погода найближчими днями в Україні не зміниться, лише на заході в понеділок невеликий дощ, на півдні - туман
Фото: Unsplash

Погода в Україні в неділю, 7 грудня, очікується без опадів, вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, на півдні та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі очікується від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; на півдні країни та Закарпатті вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

В Києві 7 грудня без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, в Києві найвища температура 7 грудня була 9,9° тепла в 2015р., а найнижча - 21,8° морозу в 1959р.

В понеділок, 8 грудня, в Україні також переважно без опадів, лише вдень на півдні країни невеликий дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; у північній частині вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

В Києві 8 грудня без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

Теги: #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:58 05.12.2025
Погода на вихідних суттєво не зміниться, по всій Україні без опадів

Погода на вихідних суттєво не зміниться, по всій Україні без опадів

12:29 02.12.2025
В Україні в наступні дві доби очікуються невеликі дощі, на заході без опадів

В Україні в наступні дві доби очікуються невеликі дощі, на заході без опадів

12:29 01.12.2025
В Україні в найближчу добу невеликі дощі, вночі та вранці туман

В Україні в найближчу добу невеликі дощі, вночі та вранці туман

12:42 30.11.2025
У перші дні зими в Україні тепла погода без істотних опадів, всюди, крім східних областей, – туман

У перші дні зими в Україні тепла погода без істотних опадів, всюди, крім східних областей, – туман

12:51 27.11.2025
В Україні холоднішає

В Україні холоднішає

13:12 24.11.2025
В найближчі дві доби в Україні переважно без опадів, лише на заході невеликі дощі та мокрий сніг

В найближчі дві доби в Україні переважно без опадів, лише на заході невеликі дощі та мокрий сніг

13:44 23.11.2025
Дощі з мокрим снігом пройдуть в Україні на початку тижня, на заході на дорогах ожеледиця

Дощі з мокрим снігом пройдуть в Україні на початку тижня, на заході на дорогах ожеледиця

14:34 21.11.2025
На заході України на вихідних очікується сніг, на решті території – дощі

На заході України на вихідних очікується сніг, на решті території – дощі

12:45 20.11.2025
В Україні холоднішає, у західних областях мокрий сніг та дощ

В Україні холоднішає, у західних областях мокрий сніг та дощ

13:19 19.11.2025
Україною у четвер-п'ятницю пройдуть дощі, вночі від 2° тепла до 3° морозу

Україною у четвер-п'ятницю пройдуть дощі, вночі від 2° тепла до 3° морозу

ВАЖЛИВЕ

Головною ціллю ударів РФ вночі була енергетика – Зеленський

ППО відбила вночі одну з наймасованіших атак РФ, знешкодивши 615 з 704 ракет і дронів, є влучання на 29 локаціях

Головнокомандувач ЗСУ привітав військових із Днем Збройних сил України: Потом і кров’ю йдемо до мети

Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО та Ставки Верховного головнокомандувача

Шмигаль: Уряд пропонує нові контракти для Українського війська з фіксованими термінами служби

ОСТАННЄ

Білецький анонсував створення Ветеранського корпусу для всіх підрозділів Сил оборони

Щонайменше 8 людей поранені внаслідок нічної атаки в Україні

Знеструмлені 10 населених пунктів у Запорізькій області внаслідок атаки РФ

Фотовиставка відкрилася на станції метро "Золоті ворота" в Києві з нагоди Дня ЗСУ

Сирський у День ЗСУ: Не маємо права повторити помилки сторічної давнини, мусимо вистояти і обов’язково вистоїмо

Головною ціллю ударів РФ вночі була енергетика – Зеленський

Нацполіція зареєструвала 239 воєнних злочинів РФ за добу, розшукано 29 і повернуто 16 дітей

ППО відбила вночі одну з наймасованіших атак РФ, знешкодивши 615 з 704 ракет і дронів, є влучання на 29 локаціях

Зеленський у День ЗСУ подякував військовим, які на полі бою роблять усе, щоб Україна мала впевненість за столом переговорів

Нічна атака дронами на Одещину залишила область із перебоями в енерго- та теплопостачанні, пошкоджено енергообʼєкт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА