В західних областях в найближчі дві доби невеликі, місцями значні дощі, на решті території України переважно без опадів

В понеділок, 17 листопада, вночі в північних областях невеликі, вдень у західних областях помірні дощі, на Закарпатті місцями значні дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень і у західних, Вінницькій та Житомирській областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, на півдні країни та Прикарпатті до 16°.

В Карпатах помірний дощ та мокрий сніг, вдень місцями значний дощ. Температура вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

В Києві хмарно, вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 17 листопада в Києві була зафіксована в 2002 році і склала 16,7° тепла, найнижча вночі – 15,6° нижче нуля в 1902 році.

У вівторок, 18 листопада, в західних областях помірний дощ, вночі з мокрим снігом, вночі на Закарпатті та в Карпатах місцями значні опади. Температура вночі та вдень 0-5° тепла.

На решті території невеликий дощ, лише вночі на півдні та сході, вдень на півночі країни без опадів.

Температура вночі 5-10° тепла, вдень 11-16°. У північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі та вдень 3-8° тепла.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі в Україні, вдень у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

В Києві вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 3-5° тепла.