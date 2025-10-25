Інтерфакс-Україна
Події
13:06 25.10.2025

Дощова погода очікується у низці областей України ближчими днями

1 хв читати
Дощова погода очікується у низці областей України ближчими днями

У неділю, 26 жовтня, вночі у західних, Чернігівській, Сумській областях, вдень в Україні, крім сходу, невеликі, в південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях помірні дощі.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°; на півдні країни вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°.

В Карпатах невеликий мокрий сніг та дощ; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві в ніч на неділю без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 26 жовтня найвища температура вдень була 19,5 в 1945р., найнижча вночі -6,5 в 2014р.

У понеділок, 27 жовтня, у західних та північних областях місцями невеликі дощі, на решті території помірні, вдень на сході, південному сході значні дощі.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень на сході та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; на півдні країни вночі 6-11°, вдень 10-15°.

В Карпатах місцями невеликий мокрий сніг та дощ; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві в ніч на понеділок без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°.

Теги: #прогноз_погоди #дощі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:35 24.10.2025
В Україні в суботу дощитиме, в неділю - переважно без опадів

В Україні в суботу дощитиме, в неділю - переважно без опадів

13:04 23.10.2025
Україну в найближчі два дні накриють дощі, на півдні – грози

Україну в найближчі два дні накриють дощі, на півдні – грози

13:34 22.10.2025
Найближчими днями по всій Україні очікуються дощі, на півдні грози

Найближчими днями по всій Україні очікуються дощі, на півдні грози

12:52 20.10.2025
Потепління очікується в Україні найближчими днями, невеликий дощ - лише на сході, в середу - з мокрим снігом

Потепління очікується в Україні найближчими днями, невеликий дощ - лише на сході, в середу - з мокрим снігом

11:51 19.10.2025
Понеділок в Україні буде прохолодний із невеликими дощами, у вівторок потеплішає

Понеділок в Україні буде прохолодний із невеликими дощами, у вівторок потеплішає

12:26 16.10.2025
В Україні в найближчу добу без опадів, у суботу помірні дощі

В Україні в найближчу добу без опадів, у суботу помірні дощі

13:22 13.10.2025
Мокрий сніг очікується на півночі України та в Карпатах ближчими днями, вночі будуть приморозки

Мокрий сніг очікується на півночі України та в Карпатах ближчими днями, вночі будуть приморозки

13:58 11.10.2025
В Україні у неділю невеликі дощі очікуються лише на заході та півдні

В Україні у неділю невеликі дощі очікуються лише на заході та півдні

12:47 09.10.2025
Погода найближчими днями не зміниться: дощі і температура 10-15°

Погода найближчими днями не зміниться: дощі і температура 10-15°

12:37 08.10.2025
Дощі йтимуть по всій Україні найближчими днями, температура не зміниться

Дощі йтимуть по всій Україні найближчими днями, температура не зміниться

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Від початку року Росія випустила по Україні близько 770 балістичних ракет і більше 50 "кинджалів"

У Києві один із постраждалих помер в лікарні: число загиблих збільшилось до двох людей

Одна людина загинула в Києві через ворожу атаку

ППО збила чотири ракети і 50 БпЛА під час нічної атаки, зафіксовано влучання на 11 локаціях

Ворог атакував Херсонщину, троє загиблих і 29 людей постраждали, з них троє дітей

ОСТАННЄ

У Києві уже 13 постраждалих, для гасіння пожежі у Деснянському районі залучено 2 гелікоптери

У Лозовій Харківської області близько 25 тисяч абонентів залишилися без світла через ворожий обстріл

Зеленський: Від початку року Росія випустила по Україні близько 770 балістичних ракет і більше 50 "кинджалів"

У пунктах пропуску Львівщини впроваджують систему EES, є черги - прикордонники

Сибіга: Достатня далекобійність дозволить нам позбавити Росію її засобів терору

Двох лікарів приватного медзакладу Одеси підозрюють у неналежному лікуванні, через що помер відомий одеський забудовник

Число постраждалих у Києві через ракетний удар збільшилось до 12 людей – мер

Атаки зазнав ключовий об’єкт Південної енергосистеми РФ - підстанція "Балашовська"

У Києві один із постраждалих помер в лікарні: число загиблих збільшилось до двох людей

На Донеччині 24 жовтня росіяни вбили одного мирного мешканця, ще п'ятеро дістали поранень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА