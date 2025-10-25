Дощова погода очікується у низці областей України ближчими днями

У неділю, 26 жовтня, вночі у західних, Чернігівській, Сумській областях, вдень в Україні, крім сходу, невеликі, в південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях помірні дощі.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°; на півдні країни вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°.

В Карпатах невеликий мокрий сніг та дощ; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві в ніч на неділю без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 26 жовтня найвища температура вдень була 19,5 в 1945р., найнижча вночі -6,5 в 2014р.

У понеділок, 27 жовтня, у західних та північних областях місцями невеликі дощі, на решті території помірні, вдень на сході, південному сході значні дощі.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень на сході та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; на півдні країни вночі 6-11°, вдень 10-15°.

В Карпатах місцями невеликий мокрий сніг та дощ; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві в ніч на понеділок без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°.