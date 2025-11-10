Інтерфакс-Україна
Події
12:59 10.11.2025

Дощі можуть ускладнити рух транспорту і роботу енергетичних та комунальних підприємств у 6 областях – Гідрометцентр

Дощі можуть ускладнити рух транспорту і роботу енергетичних та комунальних підприємств у 6 областях – Гідрометцентр

Значні дощі, які очікуються у вівторок, 11 листопада, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, вдень і в Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях, можуть ускладнити роботу підприємств та рух транспорту.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - повідомляє Укргідрометцентр в понеділок.

У відповідних областях у зв’язку з цим у вівторок оголошено І рівень небезпечності (жовтий), йдеться в повідомленні.

