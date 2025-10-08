Інтерфакс-Україна
Події
12:37 08.10.2025

Дощі йтимуть по всій Україні найближчими днями, температура не зміниться

1 хв читати
Дощі йтимуть по всій Україні найближчими днями, температура не зміниться

Помірні дощі очікуються по всій Україні в четвер, крім крайнього заходу, а вночі в Одеській, вдень місцями і в східних, більшості центральних, Чернігівській та Сумській областях значні дощі, подекуди грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер очікується північно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, у західних областях 2-7° тепла; вдень 11-16°, на південному сході країни 16-21°.

В Києві 9 жовтня очікується помірний дощ. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 11-13°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві з 1881 року, найвища температура 9 жовтня була зафіксована на позначці 29,5° в 1893р., а найнижча – на позначці 2,3° морозу в 1890р.

В п’ятницю, 10 жовтня, в Україні очікуються помірні дощі, вночі у східних та Дніпропетровській областях місцями значні дощі. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, у західних областях 2-7° тепла; вдень 11-16°, на півдні та сході до 18°.

В Києві в цей день - помірний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 11-13°.

Теги: #прогноз_погоди #дощі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:45 06.10.2025
На Одещині очікуються значні дощі - метеорологи

На Одещині очікуються значні дощі - метеорологи

13:12 06.10.2025
У наступні дві доби в Україні дощитиме, на заході та півночі місцями туман

У наступні дві доби в Україні дощитиме, на заході та півночі місцями туман

13:48 05.10.2025
В Україні в наступні дві доби невеликі дощі, вранці місцями туман

В Україні в наступні дві доби невеликі дощі, вранці місцями туман

11:11 04.10.2025
Одеська влада попереджає про значні дощі протягом дня і закликає обмежити поїздки містом

Одеська влада попереджає про значні дощі протягом дня і закликає обмежити поїздки містом

14:36 02.10.2025
В Україні в п’ятницю без опадів, на заході та півночі заморозки

В Україні в п’ятницю без опадів, на заході та півночі заморозки

13:07 01.10.2025
Похолодання продовжиться в четвер, пройдуть дощі, потеплішає у п'ятницю

Похолодання продовжиться в четвер, пройдуть дощі, потеплішає у п'ятницю

13:19 29.09.2025
В найближчі дві доби по всій Україні очікуються дощі, в Карпатах мокрий сніг

В найближчі дві доби по всій Україні очікуються дощі, в Карпатах мокрий сніг

14:48 28.09.2025
В Україні прогнозують дощову, прохолодну погоду у найближчі дні

В Україні прогнозують дощову, прохолодну погоду у найближчі дні

13:10 27.09.2025
Дощі накриють Україну вже найближчими днями

Дощі накриють Україну вже найближчими днями

13:02 26.09.2025
Вихідні в Україні будуть прохолодними, у суботу на поверхні грунту заморозки

Вихідні в Україні будуть прохолодними, у суботу на поверхні грунту заморозки

ВАЖЛИВЕ

Фон дер Ляєн: Порушення повітряного простору ЄС є гібридною війною РФ

Прокуратура повідомляє про двох загиблих через нічні атаки ворога у Сумському районі

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 154 безпілотники, є влучання в 11 локаціях

Двоє загиблих і одна поранена внаслідок ворожих ударів по Херсону

Рух поїздів Ніжинського напрямку ускладнено внаслідок ворожих атак

ОСТАННЄ

Переважна частка місцевих бюджетів на культуру йде на зарплати

Уряд Німеччини готовий підтримати створення системи соціального житла в Україні

Фон дер Ляєн: Порушення повітряного простору ЄС є гібридною війною РФ

У Прилуках на нафтобазі значне задимлення через пожежу

Літнього чоловіка поранено внаслідок обстрілу Дергачів

Рада гарантувала безперервну роботу представницьких органів місцевої влади під час війни

Окупанти удвічі наростили обстріли міст і сіл Донецької області, двоє цивільних загинули, 10 поранені

Критично важливими в України є 9216 релігійних організацій - оновлений перелік Держетнополітики

Київ не втручається у справу українця, затриманого в Польщі у справі "Північних потоків", але консультує його, – посол

Український фільм "Ти - космос" здобув головну нагороду на Future Gate Sci-Fi Film Festival в Чехії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА