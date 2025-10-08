Дощі йтимуть по всій Україні найближчими днями, температура не зміниться

Помірні дощі очікуються по всій Україні в четвер, крім крайнього заходу, а вночі в Одеській, вдень місцями і в східних, більшості центральних, Чернігівській та Сумській областях значні дощі, подекуди грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер очікується північно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, у західних областях 2-7° тепла; вдень 11-16°, на південному сході країни 16-21°.

В Києві 9 жовтня очікується помірний дощ. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 11-13°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві з 1881 року, найвища температура 9 жовтня була зафіксована на позначці 29,5° в 1893р., а найнижча – на позначці 2,3° морозу в 1890р.

В п’ятницю, 10 жовтня, в Україні очікуються помірні дощі, вночі у східних та Дніпропетровській областях місцями значні дощі. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, у західних областях 2-7° тепла; вдень 11-16°, на півдні та сході до 18°.

В Києві в цей день - помірний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 11-13°.