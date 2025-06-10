Негода знеструмила 29 населених пунктів у трьох областях, споживання знизилось зі спадом спеки

Станом на ранок 10 червня через складні погодні умови у вигляді гроз та сильного вітру повністю або частково залишались знеструмленими 29 населених пунктів у трьох областях.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають. До кінця доби бригади обленерго планують заживити усіх абонентів", - повідомило НЕК "Укренерго" у понеділок.

За інформацією системного оператора, в Україні другий день поспіль споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження в умовах неспекотної і водночас ясної погоди.

"Сьогодні, 10 червня, станом на 9:30 його рівень був на 7,7% нижчим, ніж попереднього дня — у понеділок. Причини — спадання спеки у більшості регіонів України, а також ясна погода майже на всій території держави, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій", - зазначили у компанії.

Своєю чергою, вчора, 9 червня добовий максимум споживання, зафіксований увечері, був на 3% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня — у п’ятницю, 6 червня. Причина також у зниженні температури повітря, що зменшило потребу у використанні кондиціонерів.

Водночас, як повідомило Міністерство енергетики України, станом на 10 червня енергосистема збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено.

Енергетиками здійснюються поточні планові ремонти для підготовки обладнання до наступного опалювального сезону, а також періодів підвищеного навантаження у літній період.