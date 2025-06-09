Єрмак і Будріс обговорили посилення санкцій проти Росії

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом в Києві.

Під час розмови йшлося про продовження військової підтримки з боку партнерів, окрему увагу співрозмовники присвятили посиленню санкцій проти Росії.

"Керівник Офісу Президента відзначив послідовну підтримку санкційної політики з боку Литви та наголосив: важливо, щоб 18-й пакет ЄС містив санкції проти банківського та енергетичного секторів, тіньового флоту, а також вторинні обмеження. За словами Андрія Єрмака, санкції будуть особливо ефективними у разі узгодженості зі США, Норвегією, Канадою, Великою Британією та Японією", - сказано в повідомленні на президентському сайті.

Єрмак також поінформував шефа литовської дипломатії про зустрічі, які відбулися під час візиту української делегації до Вашингтона.Крім того, Андрій Єрмак і Кястутіс Будріс обговорили євроінтеграцію України та відкриття переговорних кластерів. Очільник Офісу Президента подякував Литві за позицію щодо пришвидшення вступу України до ЄС.