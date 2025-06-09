Інтерфакс-Україна
Події
21:34 09.06.2025

Єрмак і Будріс обговорили посилення санкцій проти Росії

1 хв читати
Єрмак і Будріс обговорили посилення санкцій проти Росії

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом в Києві.

Під час розмови йшлося про продовження військової підтримки з боку партнерів, окрему увагу співрозмовники присвятили посиленню санкцій проти Росії.

"Керівник Офісу Президента відзначив послідовну підтримку санкційної політики з боку Литви та наголосив: важливо, щоб 18-й пакет ЄС містив санкції проти банківського та енергетичного секторів, тіньового флоту, а також вторинні обмеження. За словами Андрія Єрмака, санкції будуть особливо ефективними у разі узгодженості зі США, Норвегією, Канадою, Великою Британією та Японією", - сказано в повідомленні на президентському сайті.

Єрмак також поінформував шефа литовської дипломатії про зустрічі, які відбулися під час візиту української делегації до Вашингтона.Крім того, Андрій Єрмак і Кястутіс Будріс обговорили євроінтеграцію України та відкриття переговорних кластерів. Очільник Офісу Президента подякував Литві за позицію щодо пришвидшення вступу України до ЄС.

 

Теги: #переговори #литва

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:32 09.06.2025
МЗС Литви: Докладаємо зусиль, аби у 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ увійшов "Північний потік" та Росатом

МЗС Литви: Докладаємо зусиль, аби у 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ увійшов "Північний потік" та Росатом

16:05 09.06.2025
Голова МЗС Литви: світ має залишатися єдиним у підтримці України, яка захищає не лише свою територію, а й всю Європу

Голова МЗС Литви: світ має залишатися єдиним у підтримці України, яка захищає не лише свою територію, а й всю Європу

12:39 09.06.2025
"Нова пошта" відкрила сортувальний хаб у Литві

"Нова пошта" відкрила сортувальний хаб у Литві

03:09 08.06.2025
Рубіо наполягає на важливості продовження переговорів України та РФ - Держдеп

Рубіо наполягає на важливості продовження переговорів України та РФ - Держдеп

11:31 06.06.2025
Складні переговори щодо торгових квот з ЄС тривають - Шмигаль

Складні переговори щодо торгових квот з ЄС тривають - Шмигаль

14:05 03.06.2025
Єврокомісія: передані Україні у Стамбулі російські пропозиції свідчать про агресивну позицію Кремля

Єврокомісія: передані Україні у Стамбулі російські пропозиції свідчать про агресивну позицію Кремля

13:16 03.06.2025
Трамп вже втратив терпіння в урегулюванні російсько-української війни – посол США в Туреччині

Трамп вже втратив терпіння в урегулюванні російсько-української війни – посол США в Туреччині

12:14 03.06.2025
Двосторонньої зустрічі Умєрова з Мединським перед переговорами в Стамбулі не було – ЦПД

Двосторонньої зустрічі Умєрова з Мединським перед переговорами в Стамбулі не було – ЦПД

02:11 03.06.2025
Приховування росіянами змісту їхнього "меморандуму" з огляду на миттєве передання його кремлівським ЗМІ після зустрічі делегацій в Стамбулі було штучним - Кислиця

Приховування росіянами змісту їхнього "меморандуму" з огляду на миттєве передання його кремлівським ЗМІ після зустрічі делегацій в Стамбулі було штучним - Кислиця

22:12 02.06.2025
Ми всі погодилися з необхідністю продовження підтримки України - Павел

Ми всі погодилися з необхідністю продовження підтримки України - Павел

ВАЖЛИВЕ

Понад півтори доби триває ліквідація пожежі та аварійно-рятувальні роботи на цивільному підприємстві у Харкові після масованого ворожого удару

Найбільші інтенсивні бойові дії на покровському напрямку, прикордонні Сумщини та у районах Курської операції - Зеленський

РФ не давала обіцянок не перезапускати ЗАЕС, але є розуміння складних обставин для цього – глава МАГАТЕ

На Херсонщині загинув житель Антонівки через атаку дрона 7 червня

Росія досі не дала відповіді на наші пропозиції, передані перед зустріччю в Стамбулі - Сибіга

ОСТАННЄ

Волонтери УЧХ надали першу допомогу постраждалому від ворожого дрона у Нікополі

Понад півтори доби триває ліквідація пожежі та аварійно-рятувальні роботи на цивільному підприємстві у Харкові після масованого ворожого удару

Через ворожий удар по Купʼянську поранено пенсіонера

Найбільші інтенсивні бойові дії на покровському напрямку, прикордонні Сумщини та у районах Курської операції - Зеленський

Зеленський провів наради: Увага - нашим ударам по російських воєнних об'єктах

Зеленський провів нараду щодо графіку міжнародної роботи у червні

РФ не давала обіцянок не перезапускати ЗАЕС, але є розуміння складних обставин для цього – глава МАГАТЕ

Міндіч, підозрюваний в організації корупційної схеми в "Харківобленерго", вийшов із СІЗО

На Сумщині через дронову атаку знеструмлені понад 20 тисяч абонентів

На Херсонщині загинув житель Антонівки через атаку дрона 7 червня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА