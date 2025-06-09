Українські діти прибули до Узбекистану на реабілітацію та відпочинок

Група дітей з різних регіонів України прибула до Узбекистану, де проведе 12 днів у передгір’ї Тянь-Шаня.

Як повідомляє Міністерство закордонних справ України, узбецька сторона організувала насичену програму перебування. Заплановано знайомство з місцевими традиціями, культурою та природою, а також активності, що сприятимуть психологічній реабілітації.

Гуманітарну ініціативу реалізовано на запрошення узбецької сторони за участі посольства України в Узбекистані та посольства Узбекистану в Україні у тісній співпраці між обома країнами.