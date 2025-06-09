Через нічну атаку РФ на Київщині пошкоджено житловий будинок і авто

Через російську нічну атаку у Бориспільському районі Київщини пошкоджено житловий будинок, господарчу споруду та автомобіль, повідомляє Національна поліція Київської області.

"Станом на 8:30 у Бориспільському районі пошкоджені приватний будинок, автомобіль та господарча будівля. Інформація про потерпілих наразі до поліції не надходила", - сказано в повідомленні.

Наразі на місці працюють патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та вибухотехніки.