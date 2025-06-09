Інтерфакс-Україна
Події
08:55 09.06.2025

Через нічну атаку РФ на Київщині пошкоджено житловий будинок і авто

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Через нічну атаку РФ на Київщині пошкоджено житловий будинок і авто

Через російську нічну атаку у Бориспільському районі Київщини пошкоджено житловий будинок, господарчу споруду та автомобіль, повідомляє Національна поліція Київської області.

"Станом на 8:30 у Бориспільському районі пошкоджені приватний будинок, автомобіль та господарча будівля. Інформація про потерпілих наразі до поліції не надходила", - сказано в повідомленні.

Наразі на місці працюють патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

 

Теги: #наслідки #київська #атака

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