Інтерфакс-Україна
Події
08:25 09.06.2025

Окупанти атакували БпЛА Дніпропетровщину, пошкоджена інфраструктура та транспорт

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Окупанти атакували БпЛА Дніпропетровщину, пошкоджена інфраструктура та транспорт

Російські окупанти також атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії Дніпропетровську область, пошкоджена інфраструктура та транспорт, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Ворог продовжував тероризувати Дніпропетровщину. Спрямував на область безпілотники. Ввечері та вночі оборонці знищили в небі над регіоном 6 БпЛА", - написав він у телеграмі.

За словами Лисака, внаслідок атаки у Самарівському районі зайнялася господарська споруда. Пожежу рятувальники приборкали. Під ранок агресор поновив удари по Нікопольщині. Застосував важку артилерію та FPV-дрони. Поцілив по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах.

Також вдарила російська армія і по Маломихайлівській громаді Синельниківського району. Пошкоджені транспортні засоби та домоволодіння. Інформація уточнюється.

 

Теги: #дніпропетровщина #атаки

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