Короткочасні дощі та грози очікуються на більшій частині України у понеділок, на південному сході сильна спека

Короткочасні дощі та грози очікуються на більшій частині України у понеділок, 9 червня, температура повітря дещо знизиться у західних та північних областях, на південному сході країни зберігається сильна спека 35-37°, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі у більшості західних, північних і Вінницькій областях, вдень у Сумській, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

В західних областях зниження температури вночі до 10-15°, вдень до 17-22°, у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях температура вночі 15-20°, зниження денної до 23-28°; на решті території утримається жарка погода: вночі 18-23°, вдень 29-34°, на південному сході країни місцями сильна спека 35-37°.

У Києві 9 червня вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 9 червня найвища температура вдень була 33,0 в 1998р., найнижча вночі 5,2 в 1889р.

У вівторок, 10 червня, без опадів, лише у східних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, північний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°; на півдні та сході країни вночі 15-20°, вдень 25-30°.

Прогноз погоди по Києву на 10 червня - без опадів. вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.