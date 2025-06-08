Четверо цивільних загинуло, дев'ять зазнали поранень через ворожі обстріли на Донеччині минулої доби

Фото: https://t.me/UA_National_Police/

Четверо цивільних загинули в Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів минулої доби, дев'ятеро зазнали поранень, повідомила пресслужба Національної поліції.

"Четверо вбитих і 9 поранених мирних жителів: поліція Донеччини зафіксувала наслідки російських обстрілів. За добу росія завдала 3 449 ударів по лінії фронту та житловому сектору", йдеться у повідомленні Національної поліції у телеграмі у неділю.

Зазначається, що руйнувань зазнали 72 цивільних об’єкти, з них 38 житлових будинків, пошкоджені автомобілі, заклади освіти та магазини.

Крім того, після опівночі 8 червня Росія здійснила 15 обстрілів по населених пунктах Краматорськ, Лиман, Високопілля, Криниці, Степанівка, Шевченко. Наразі відомо про одну поранену людину – в Краматорську.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.