Інтерфакс-Україна
Події
11:17 08.06.2025

У Києві введено обмеження руху вантажного транспорту через спеку

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У Києві введено обмеження руху вантажного транспорту через спеку

Обмеження руху вантажного транспорту введено в Києві у зв’язку з високою температурою повітря, повідомила Патрульна поліція Києва.

"Сьогодні, 8-го червня, на території столиці введені обмеження руху вантажного транспорту. Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.", - йдеться у повідомленні Патрульної поліції у телеграмі в неділю.

Зазначається, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Про зняття обмеження буде повідомлено додатково.

Теги: #обмеження #жара #транспорт

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