Інтерфакс-Україна
Події
16:07 07.06.2025

Троє людей постраждали через удар російського дрона по Старому Салтову

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Окупаційні війська РФ у суботу, близько 13:00, вдарили ударним безпілотником "Ланцет" по Старому Салтову (Чугуївський район), постраждали три людини, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"БпЛА влучив у землю між магазином та церквою. Пошкоджено авто. Отримали поранення дві жінки віком 46 та 52 років і чоловік. Потерпілих госпіталізували до лікарні", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #харківська_область #ланцет

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