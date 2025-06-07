Троє людей постраждали через удар російського дрона по Старому Салтову

Окупаційні війська РФ у суботу, близько 13:00, вдарили ударним безпілотником "Ланцет" по Старому Салтову (Чугуївський район), постраждали три людини, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"БпЛА влучив у землю між магазином та церквою. Пошкоджено авто. Отримали поранення дві жінки віком 46 та 52 років і чоловік. Потерпілих госпіталізували до лікарні", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).