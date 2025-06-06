Інтерфакс-Україна
Події
14:29 06.06.2025

Ворогу залишається близько 2 кілометрів до Дніпропетровщини - Deepstate

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Ворогу залишається близько 2 кілометрів до Дніпропетровщини - Deepstate
Фото: 152 ОЄБр

Відстань від місць розташування підрозділів російських окупаційних сил до адміністративного кордону з Дніпропетровською областю - близько двох кілометрів, ворог продовжує тиснути в напрямку Новопавлівки Синельниковського району, повідомляє ресурс Deepstate.

"Ворогу залишається близько 2 кілометрів до Дніпропетровщини і тиск в напрямку Новопавлівки продовжується щодня. Згідно нашої мапи бойових дій на 5 червня 2025 року ворог закріпився у 2020 метрах від Січеславщини", - йдеться у повідомленні Deepstate у телеграм у п'ятницю.

Аналітики зазначають, ворог здійснює натиск силами однієї бригади та двох полків, укомплектованих свіжим поповненням.

Теги: #дніпропетровщина #фронт

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