Зеленський: мир - завдання не тільки для політиків, а і для місцевого самоврядування

Президент України Володимир Зеленський заявляє про необхідність того, щоб політичну роботу заради миру підтримували не лише політики загальнонаціонального рівня, а й на рівні місцевого самоврядування.

"Мир – це завдання не тільки для політиків загальнонаціонального рівня.

Потрібна правда, яку можуть донести до своїх людей очільники міст і, що дуже важливо, громадські лідери.

Потрібно, щоб політичну роботу заради миру підтримували і на рівні місцевого самоврядування.

Потрібно, щоб міста та громади могли підтримувати одне одного", - сказав Зеленський під час виступу на ІІІ Міжнародному саміті міст і регіонів.

Президент наголосив, що росіяни воюють проти міст і проти самого життя, і всюди, де є російська окупація, там немає нормального життя.

"А в деяких містах взагалі, на жаль, нічого не залишилось, тільки випалені руїни.

Колись жваві міста, містечки Донецької області, промислові міста, як, наприклад, Маріуполь, зараз ледве живі.

А замість багатьох українських міст і сіл просто мертва земля.

Саме це є Росією. Саме це вона уміє найкраще. Вбивати і знищувати", - додав Зеленський.

Він наголосив, що Росію необхідно зупинити разом.