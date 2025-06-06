Інтерфакс-Україна
Події
13:10 06.06.2025

В Україні відзначають День журналіста: благодійний концерт на підтримку військових

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В Україні відзначають День журналіста: благодійний концерт на підтримку військових

Сьогодні, 6 червня, в Україні відзначають День журналіста - професійне свято усіх, хто працює з інформацією та суспільною відповідальністю. Особливе значення воно набуває у воєнний час, коли українські журналісти продовжують працювати під обстрілами, щоб доносити правду про ворога та його злочини.

У Києві сьомий рік поспіль проходить благодійний журналістський концерт, який має на меті збір коштів для підтримки Збройних Сил України, повідомляє в сюжеті телеканал ICTV. Спершу ініціатива була спрямована на допомогу кардіохірургам, але з початком війни журналісти переорієнтували свої зусилля на підтримку військових. Минулого року концерт зібрав кошти на 22 розвідувальні дрони, а цьогоріч організатори планують придбати 18–19 потужніших моделей.

Щоб збільшити збори, засновник та організатор концертів, керівник соціальної служби Центру кардіології та кардіохірургії Сергій Нагорянський презентував унікальні поштові марки, створені спеціально для заходу. На сцені журналісти виконують улюблені хіти Юрія Рибчинського, а глядачі можуть долучитися до донатів, спрямованих на підтримку військових.

"Цей концерт - спосіб підтримати тих, хто боронить країну, і подякувати їм. Ми отримали розвідувальні дрони, які допоможуть нашим бійцям ефективніше працювати на передовій", - зазначив директор благодійного фонду Володимир Горовенко.

Журналісти не лише висвітлюють події, а й активно допомагають військовим, залучаючи донорів та спонсорів. Благодійний концерт став одним із способів нагадати, що медійна спільнота здатна підтримати армію не лише словами, а й діями.

 

Теги: #допомога #зсу #армія #нагорянський #концерт #дрони

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