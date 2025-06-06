Інтерфакс-Україна
Події
10:46 06.06.2025

Навчальний центр ЗАЕС вчетверте з початку року атакували БПЛА

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Навчальний центр ЗАЕС вчетверте з початку року атакували БПЛА

Навчальний центр, розташований одразу за периметром Запорізької атомної станції, вчетверте цього року став мішенню безпілотних літальних апаратів, повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

"Команда МАГАТЕ, що базується на Запорізькій АЕС, чула повторювані постріли, які, ймовірно, були спрямовані на безпілотники, що атакували навчальний центр об'єкта, а потім пролунав звук численних вибухів", – ідеться в повідомленні МАГАТЕ на сайті з посиланням на Гроссі.

За інформацією агентства, його команда чула щонайменше п'ять вибухів між 11:30 та 13:45 четверга, кожному з яких передувала стрілянина. Повідомлень про будь-які пошкодження центру не надходило.

"Дрони, що пролітають поблизу атомних електростанцій, можуть загрожувати їхній безпеці та захисту, і це може мати серйозні наслідки. Як я неодноразово заявляв під час війни, такі інциденти мають негайно припинитися", – наголосив глава МАГАТЕ.

Агентство звернуло увагу, що, зокрема, в середині квітня цього року безпілотник розбився поблизу навчального центру ЗАЕС, а в лютому серйозно пошкодив Новий безпечний конфайнмент (НБК) Чорнобильської АЕС. Діючі АЕС України – Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська – також регулярно повідомляють про виявлення дронів поблизу своїх майданчиків.

Теги: #атака_рф #заес

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