Інтерфакс-Україна
Події
09:06 06.06.2025

До 10 зросла кількість постраждалих в Тернополі

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До 10 зросла кількість постраждалих в Тернополі
Фото: Тернопільська ОВА

До 10 збільшилась кількість постраждалих в Тернополі, з них 5 рятувальників, 6 людей госпіталізовано, повідомив начальник Тернопільської ОВА Вячеслав Негода.

"Уточнена інформація! Зросла кількість постраждалих через нічну атаку ворога. На цю годину відомо про 10 людей, в тому числі 5 працівників ДСНС. Шестеро – госпіталізовано", - написав він у телеграмі.

Як повідомлялося, п'ятеро постраждалих внаслідок ворожої атаки в Тернополі.

У ніч на п'ятницю російські війська завдали удару по Тернополю, внаслідок атаки постраждали промислові та інфраструктурні об’єкти, частина міста залишилася без електроенергії, водопостачання здійснюється з перебоями.

Теги: #атака_рф #постраждалі #тернопіль

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