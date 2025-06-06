До 10 зросла кількість постраждалих в Тернополі

Фото: Тернопільська ОВА

До 10 збільшилась кількість постраждалих в Тернополі, з них 5 рятувальників, 6 людей госпіталізовано, повідомив начальник Тернопільської ОВА Вячеслав Негода.

"Уточнена інформація! Зросла кількість постраждалих через нічну атаку ворога. На цю годину відомо про 10 людей, в тому числі 5 працівників ДСНС. Шестеро – госпіталізовано", - написав він у телеграмі.

Як повідомлялося, п'ятеро постраждалих внаслідок ворожої атаки в Тернополі.

У ніч на п'ятницю російські війська завдали удару по Тернополю, внаслідок атаки постраждали промислові та інфраструктурні об’єкти, частина міста залишилася без електроенергії, водопостачання здійснюється з перебоями.